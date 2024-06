16 de junio: 40 años del regreso de Wilson

No hubo una sola donde no me topara con ese paisaje conocido: “yo estuve…” o, a veces, “mis padres me llevaron de pequeño”. Incluso, “mi abuela de niño me contaba que fue al puerto aquel día…”. Es muy difícil explicar lo que siento cuando eso pasa. Mi generación se acuerda dónde estaba cada uno cuando mataron a Kennedy, cuando Fidel entró a La Habana, cuando cayeron la torres gemelas. Pero el 16 de junio, cuando regresó Wilson, es cada vez más de todos.