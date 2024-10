52 P.A.I.S., el primer sector del FA en impulsar la candidatura de Yamandú Orsi

¿Que es 52 P.A.I.S?

Es un sector nacional que se conforma el 27 de noviembre del 2001.Fue a partir de la formación del Encuentro Progresista con Tabaré Vázquez, con la integración al Encuentro Progresista, más allá de que era un grupo de militantes frenteamplistas que integra el Encuentro, pero los fundadores son todos frenteamplistas.

¿Cómo se ha desarrollado desde ese entonces el sector?

El sector ha ido cumpliendo con sus objetivos. La lista 52, se inscribe en la Corte Electoral a partir de las elecciones del 2012, cuando se elige a Mónica Xavier presidenta del Frente Amplio. Pero las siglas del sector, que es para Participación, Acción, Integración Social, se propone el objetivo de abrazar y acoger a todos los compañeros y compañeras que estaban trabajando y militando fuertemente por el triunfo del Frente Amplio en el 2004, y fue una manera de abrir una puerta más, en donde se recibieron a compañeros y compañeras de muchos sectores, ex integrantes de otros sectores, y muchos compañeros y compañeras independientes que buscaban un lugar en donde militar para poder lograr el triunfo, sin estar en un sector donde ya hubiera una definición política con una historia mayor. Lo digo a modo de ejemplo: no estar en el Marxismo, no estar en el Partido Socialista o no estar en grandes sectores, sino que contribuir desde las bases para poder sumar y abrir una puerta que llevara a la candidatura del Dr. Tabaré Vázquez y las posteriores elecciones a los triunfos electorales.

Ustedes fueron el primer sector en impulsar la candidatura de Yamandú OrsI. Faltaban dos años para las elecciones nacionales y ustedes ya estaban perfilando al exintendente de Canelones como candidato a presidente. ¿Cómo fue ese proceso?

Se hizo un encuentro nacional en la Huella de Seregni, en donde en ese momento se realizó un análisis, una autocrítica de lo que habían sido los años de gobierno, en qué nos había faltado y qué debíamos integrar en los nuevos planes. Dentro del análisis, se evaluaron las figuras políticas que se podían proyectar. Y ahí, de acuerdo a los perfiles y a quien nosotros considerábamos que nos hacía sentir más representados, invitamos al compañero Yamandú para comunicarle esa resolución nacional, que fue el 27 de julio del 2022. Le dijimos que, si bien ni su propio sector (MPP) ni el Frente Amplio lo habían resuelto aún, nosotros en el análisis considerábamos y seguimos considerando que, primero, es una persona que no está centralizada en Montevideo, por lo tanto, tiene representación en los 19 departamentos. Además, tiene 20 años de gestión pública: 10 años acompañando a Marcos Carámbula y 10 años como intendente de Canelones, lo cual no es menor, porque Canelones es el departamento contiguo a Montevideo en el área metropolitana, y tiene una responsabilidad mayor. Es una población muy importante, con un territorio muy diverso, donde hay ciudades, poblados y muchas áreas de granja. Y su desarrollo como gobernante realmente aplicaba a lo que nosotros pensábamos que debería ser el futuro presidente del Uruguay.

WhatsApp Image 2024-10-07 at 14.52.16.jpeg María Elisa Areán

¿Cómo han visto ustedes este camino desde julio de 2022 hasta hoy? Porque su estatura política ha aumentado.

Nos sentimos muy orgullosos de haber tenido esa visión, de habérselo comunicado y de seguir sumando. Además, es un compañero que transitó y recorrió, como se hizo anteriormente con nuestras primeras campañas, el pueblo a pueblo, y aunque los tiempos de agenda no siempre lo permiten, ha estado en contacto con las ciudades y con las poblaciones más alejadas, escuchando, fundamentalmente escuchando. Así fue la política que adoptó el Frente Amplio: "el Frente Amplio te escucha". A raíz de eso, fue generando el programa de gobierno y luego las medidas de gobierno en función de lo que se recogió en todas las recorridas y el contacto con frenteamplista. Fundamentalmente, P.A.I.S. es un sector que tiene una formación frenteamplista; nos definimos como frenteamplistas puros. No estamos en una matriz política específica. En eso es donde hacemos hincapié: el Frente Amplio es la mejor herramienta política para llevar adelante un gobierno, que además no se ha replicado en otras partes y que incluso genera esa dificultad para entender en otros lugares cómo una coalición tan diversa ha podido sobrellevar todos estos años como una fuerza política.

Volviendo a P.A.I.S., ¿podrías detallar cuál fue el objetivo del sector en las Internas y cuál es la propuesta de ustedes para octubre?

En las internas, llevando en sintonía lo que habíamos propuesto de apoyar a Yamandú, también el objetivo era posicionar a P.A.I.S. como un sector no solo nacional, sino que con un núcleo en Montevideo muy importante, en barrios que no suelen ser los más recordados. Tenemos una fuerte presencia en todo el oeste. Estamos en contacto permanente con esas poblaciones vulneradas y, fundamentalmente, con la inclusión. Desde siempre, P.A.I.S. fue una lista paritaria, desde antes de que la paridad fuera una obligación; nunca fue una cuota, siempre fue un hombre, una mujer, una mujer, un hombre. En esta elección, vamos con nuestro propio Senado, lo que muestra nuestra identidad. Lo mismo con nuestras diputaciones, que están en varios departamentos, en seis departamentos. Tres de esas diputaciones están encabezadas por mujeres, y tres por compañeros. Entonces no solo lo decimos, sino que lo hacemos. Por eso es la integración social, pero también una integración política, en donde nuestro fuerte es la participación de compañeros y compañeras con un fuerte compromiso con el desarrollo social y con los ciudadanos.

P.A.I.S. ha existido ininterrumpidamente todos estos años desde su creación. Desde 2001 estamos en la calle y formamos parte del Estatuto del Frente Amplio, como sector nacional que integra todas las Comisiones Centrales del Frente Amplio y todos los organismos ya existentes. Incluso somos miembros de la Mesa Política, por lo tanto nuestro régimen de accionar es el propio, más todo el formato institucional político que tiene el Frente Amplio. En todos los períodos, con acuerdos y con ese compromiso, siempre hemos estado levantando la bandera de la lista 52. Además, quiero resaltar que el número 52 es muy importante, porque es por el 5 de febrero, una fecha muy representativa. Nuestros colores son el rojo, azul y blanco, lo que nos define como un sector de pequeña coalición, y nuestra bandera principal es la de Otorgués, con todo el respeto a la fuerza política y a la organicidad.