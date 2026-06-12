Legnani proyectó un "antes y un después" para Atlántida tras inversión de 90 millones de dólares

Legnani recordó que las conversaciones para impulsar el proyecto de saneamiento comenzaron incluso antes de la asunción de las nuevas autoridades nacionales. Relató que en febrero de 2025, cuando todavía se desarrollaba la campaña electoral y el nombre de Pablo Ferreri sonaba para presidir OSE, ambas partes iniciaron contactos para analizar la situación de Atlántida, aunque "todo de forma condicional".

Según explicó, existía un consenso político sobre la necesidad de avanzar en la obra debido a que la falta de saneamiento limitaba el crecimiento de la ciudad. “A los proyectos inmobiliarios que se nos presentaban les decíamos: no podemos materializarlos porque en Atlántida no hay saneamiento. Era una injusticia”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo que esa carencia había generado un estancamiento en el desarrollo local y que el saneamiento era la condición indispensable para revertirlo. “Para que Atlántida saliera de ese estancamiento había que arrancar por el saneamiento”, señaló.

Legnani recordó que el proyecto implica una inversión de aproximadamente US$ 40 millones y destacó el acuerdo político alcanzado en la Junta Departamental para habilitar el financiamiento. “Se consiguió 28 votos en 31, una votación histórica, y aparecieron los fondos para el saneamiento”, expresó.

Otras obras e inversiones relevantes

A esa inversión se sumó posteriormente el anuncio del Hospital de la Costa, comprometido por el gobierno nacional. El intendente destacó que el nuevo centro asistencial supondrá una inversión cercana a los US$ 40 millones y se construirá en un predio de 8.000 metros cuadrados cedido por la Intendencia de Canelones. “Estamos hablando de 90 millones de dólares de inversión para nuestro municipio”, remarcó.

Para Legnani, esos anuncios marcan un punto de inflexión para la ciudad. “No nos cabe la menor duda que a partir de ahora hay un antes y un después para nuestro principal balneario”, aseguró.

El intendente consideró que Atlántida había visto postergadas algunas oportunidades de crecimiento no por falta de atención de gobiernos anteriores, sino porque otras prioridades ocuparon el centro de la agenda. Sin embargo, sostuvo que la ausencia de saneamiento impedía consolidar iniciativas inmobiliarias que ya estaban proyectadas. “Ahora sí llegó el momento”, afirmó.

En ese sentido, mencionó el creciente interés de desarrolladores privados por invertir en la zona y destacó el impacto que tuvo a nivel internacional el anuncio de un megaproyecto privado de las empresas Kopel Sánchez y Estudio Lecueder previsto para un predio de 238 hectáreas en el entorno de Atlántida. “Pusieron a Canelones y a Atlántida específicamente en el foco internacional”, señaló.

Legnani sostuvo que la Intendencia considera a los desarrolladores como socios estratégicos para el crecimiento del departamento y destacó el volumen de inversiones captadas durante los últimos años. “Logramos materializar en nuestro departamento 5.481 millones de dólares de inversión privada”, indicó, detallando que la mayor parte corresponde al sector inmobiliario, aunque también incluye inversiones logísticas, comerciales e industriales.

En otro tramo de su discurso, sostuvo que Atlántida no busca competir con los principales balnearios del este del país porque “tenemos atractivos distintos”, pero insistió en que las condiciones actuales permiten proyectar una nueva etapa de crecimiento. “El interés que tenemos por parte de los privados de desarrollar Atlántida es enorme”, afirmó.

Abastecimiento de agua

Además del saneamiento, Legnani señaló que el abastecimiento de agua constituye otra de las necesidades históricas de la zona y valoró las obras proyectadas para aumentar las reservas hídricas. “Hasta Jaureguiberry vamos a tener una reserva de agua de seis millones de metros cúbicos”, indicó.

A eso sumó las mejoras previstas en materia de movilidad, particularmente el ensanche de la ruta 11 impulsado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una obra que, según dijo, permitirá descomprimir el tránsito y mejorar el acceso a la costa canaria.

El intendente vinculó esas inversiones con el crecimiento demográfico que viene registrando Canelones. Recordó que el departamento aumentó su población un 13% entre los dos últimos censos, pasando de 520.000 a 608.560 habitantes. “Nada hace pensar que ese crecimiento se detenga”, sostuvo.

Según afirmó, la consolidación del futuro sistema metropolitano de transporte contribuirá a que más personas elijan radicarse en el departamento.

Sobre el cierre de su exposición, el intendente canario destacó la articulación entre gobierno nacional, gobierno departamental, municipios y sector privado como una condición fundamental para concretar los proyectos anunciados. “Tenemos todo para desarrollar nuestro principal balneario”, aseguró.

Y concluyó con una frase que resumió el espíritu de su intervención: “Canelones suena bien y Atlántida suena aún mejor”.