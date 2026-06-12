Adiós al tránsito pesado en La Barra: se construirá el puente Paso del Guerrero para el transporte de carga

Detalles del proyecto: Contempla la construcción de una rotonda en el empalme con la rambla General Artigas y la pavimentación del camino vecinal oeste, conectando el nuevo puente con el camino del Cerro Eguzquiza. La nueva infraestructura unirá Maldonado y La Barra a través de la perimetral de San Carlos y la ruta 104.

Ejecución y plazos: La Intendencia de Maldonado, representada por el intendente Miguel Abella, estará a cargo de la ejecución de las obras, las cuales cuentan con un plazo estimado de 18 meses. Posteriormente, el mantenimiento del corredor quedará bajo la órbita departamental.

Recuperación e inversión costera en muelles de Piriápolis

A través de la Dirección Nacional de Hidrografía, el MTOP destinará 32 millones de pesos para la refacción y puesta en valor de dos infraestructuras costeras emblemáticas en la zona de Punta Fría:

Muelle Stella Maris: Se intervendrán unos 30 metros de estructura y se repararán otros 50 metros. Los trabajos incluyen la recuperación de elementos estructurales, reconstrucción de barandas, mejoras en el área del morro, refacción de la escalera secundaria y reacondicionamiento de los bancos.

Muelle El Veril (Proyección 2027): Las obras planificadas para el próximo año incluirán mejoras en el acceso, la construcción de dos puentes y una nueva escalera, la restauración de pilares, la reconstrucción de la losa y barandas, además de la limpieza general del entorno.

La ministra Etcheverry remarcó que estas intervenciones buscan preservar, cuidar y jerarquizar los espacios públicos vinculados al agua como recursos naturales esenciales.

Apoyo al deporte y contraprestación social

El tercer convenio sella un aporte de 2 millones de pesos del MTOP para la Asociación Fútbol Senior’s de Maldonado, en el marco de un proyecto total de 5.350.000 pesos (donde la institución privada aportará los restantes 3.350.000 pesos). Los fondos se destinarán a la construcción de alojamientos para delegaciones que participen en campeonatos de veteranos.

Como contraprestación social y comunitaria, el club cederá el uso de sus instalaciones a la UTU e instituciones designadas por la Intendencia de Maldonado, garantizando un mínimo de 15 horas semanales por un período de 15 años.

Inspección de obras en el corredor de la Ruta 12

De forma previa a la firma de los acuerdos, el presidente Orsi y las autoridades ministeriales recorrieron los tramos en ejecución de la ruta 12, un corredor vial clave que conecta los departamentos de Maldonado, Lavalleja y Canelones.

Las intervenciones actuales abarcan desde la ruta 60 hasta el arroyo de los Canelones, e incluyen el nuevo puente sobre el arroyo Mataojo. Estas obras se complementan con el ya ensanchado puente sobre el arroyo Sarandí, el puente sobre el arroyo Pintado y los trabajos vigentes en el tramo Tala–San Ramón. El objetivo final del plan es consolidar la conectividad total del corredor desde Punta Ballena hasta Canelones.

De las actividades participaron además la subsecretaria del MTOP, Claudia Peris, y los directores nacionales Federico Magnone (Vialidad), Carlos Colacce (Hidrografía) y Martín Tierno (Arquitectura).