El exalcalde nacionalista de Isidoro Noblía, (Cerro Largo), Favio Freire, deberá cumplir ocho meses de cárcel efectiva y seis de libertad a prueba por haber sido enviado a prisión por asociación para delinquir y corrupción. Se le atribuye la emisión de alrededor de 8900 libretas de conducir en los últimos tres años.
A la cárcel por corrupción el exlacalde blanco de Isidoro Noblía
