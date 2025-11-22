A la cárcel por corrupción el exlacalde blanco de Isidoro Noblía

Imputados por corrupción

La causa involucró a unas 24 personas a las que se imputó la presunta venta de documentos. El exalcalde había sido detenido el pasado 21 de agosto e imputado dos días más tarde. El 24 de agosto, el Partido Nacional lo suspendió “hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión”.