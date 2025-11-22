Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Marche preso

A la cárcel por corrupción el exlacalde blanco de Isidoro Noblía

Condenaron al exalcalde nacionalista a 14 meses de cárcel, ocho en prisión efectiva y seis en libertad a prueba además de dos años inhabilitado.

Por Redacción Caras y Caretas

El exalcalde nacionalista de Isidoro Noblía, (Cerro Largo), Favio Freire, deberá cumplir ocho meses de cárcel efectiva y seis de libertad a prueba por haber sido enviado a prisión por asociación para delinquir y corrupción. Se le atribuye la emisión de alrededor de 8900 libretas de conducir en los últimos tres años.

Freire, de 43 años, cumplirá ocho meses de prisión y seis de libertad a prueba luego de ser encontrado responsable en el otorgamiento de libretas de conducir en su municipalidad. Se le tipificó asociación para delinquir, certificación falsa de funcionario público (coautor) y cohecho calificado (coautor), luego de que se lo hallara responsable en el otorgamiento de libretas de conducir.

Imputados por corrupción

La causa involucró a unas 24 personas a las que se imputó la presunta venta de documentos. El exalcalde había sido detenido el pasado 21 de agosto e imputado dos días más tarde. El 24 de agosto, el Partido Nacional lo suspendió “hasta tanto la Justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión”.

Freire estuvo dos períodos al frente del municipio (2015-2025). Isidoro Noblía es uno de los nueve municipios existentes en el departamento de Cerro Largo y cuenta con unos 3.000 habitantes.

