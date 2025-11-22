La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, y actual embajadora de Uruguay en Portugal, emitió una contundente solicitud de retractación dirigida a Canal 4 por la difusión de un informe en el noticiero Telenoche que contiene, según ella, afirmaciones "absolutamente falsas" sobre su participación en el caso del pasaporte otorgado a Sebastián Marset.
No es tan así
Carolina Ache desmintió a Canal 4 y exige que se retracten por información falsa
La embajadora uruguaya en Portugal y exvicecanciller del gobierno de coalición, Carolina Ache, emitió un duro comunicado contra Canal 4.