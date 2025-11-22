Carolina Ache desmintió a Canal 4 y exige que se retracten por información falsa

En cuanto a la reunión con el abogado de Marset, Ache afirmó que "no generó acción administrativa alguna" y que el Ministerio Público concluyó que "no existió conducta delictiva ni participación funcional de mi parte". Además, señala que está "probado que el profesional en cuestión mantuvo contacto con otras autoridades del Ministerio del Interior, que fue donde se expidió el pasaporte".

Advertencia por conflicto de intereses

Ache manifestó una especial preocupación por la difusión de información falsa, argumentando un posible conflicto de interés. Mencionó que "directores y/o accionistas de Canal 4, mantienen un litigio judicial con mi marido", una circunstancia que, a su juicio, obligaría al medio a "extremar los cuidados en materia de veracidad, rigor y transparencia".

Por estos motivos, Carolina Ache solicitó a Canal 4 que se retracte de manera inmediata de la información difundida, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía reciba "datos veraces y coherentes con lo resuelto por la Justicia".