Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Carolina Ache | Canal 4 | archivo

No es tan así

Carolina Ache desmintió a Canal 4 y exige que se retracten por información falsa

La embajadora uruguaya en Portugal y exvicecanciller del gobierno de coalición, Carolina Ache, emitió un duro comunicado contra Canal 4.

Carolina Ache

Carolina Ache
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, y actual embajadora de Uruguay en Portugal, emitió una contundente solicitud de retractación dirigida a Canal 4 por la difusión de un informe en el noticiero Telenoche que contiene, según ella, afirmaciones "absolutamente falsas" sobre su participación en el caso del pasaporte otorgado a Sebastián Marset.

Ache desmintió directamente dos puntos clave del informe de Canal 4. Por un lado que se haya "encargado de la tramitación del expediente que terminó con la entrega del documento" y por otro, que haya sido "la única que recibió al abogado del narco".

El archivo fiscal desmiente las acusaciones

Ache apeló al propio archivo fiscal del caso para refutar la información. Según la exvicecanciller, el Ministerio Público determinó que ella "no tuvo intervención alguna en el trámite administrativo del pasaporte", ni tampoco "gestionó, influyó o aceleró dicho expediente".

En cuanto a la reunión con el abogado de Marset, Ache afirmó que "no generó acción administrativa alguna" y que el Ministerio Público concluyó que "no existió conducta delictiva ni participación funcional de mi parte". Además, señala que está "probado que el profesional en cuestión mantuvo contacto con otras autoridades del Ministerio del Interior, que fue donde se expidió el pasaporte".

Advertencia por conflicto de intereses

Ache manifestó una especial preocupación por la difusión de información falsa, argumentando un posible conflicto de interés. Mencionó que "directores y/o accionistas de Canal 4, mantienen un litigio judicial con mi marido", una circunstancia que, a su juicio, obligaría al medio a "extremar los cuidados en materia de veracidad, rigor y transparencia".

Por estos motivos, Carolina Ache solicitó a Canal 4 que se retracte de manera inmediata de la información difundida, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía reciba "datos veraces y coherentes con lo resuelto por la Justicia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CarolinaAche/status/1992254406209757680&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar