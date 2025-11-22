Venta de M24: APU denunció posible violación de la Ley de Medios y de la soberanía nacional

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) ha emitido un comunicado de profunda preocupación ante la situación de la emisora M24 y el grupo de radios asociado, luego de que la empresa permisionaria informara a su personal sobre el "proceso de venta". La denuncia de APU se articula en torno a la crítica situación laboral y la advertencia de un riesgo que podría comprometer la soberanía nacional sobre el espectro radioeléctrico.
Extranjerización y despidos
