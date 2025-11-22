Venta de M24: APU denunció posible violación de la Ley de Medios y de la soberanía nacional

Extranjerización y riesgo de la soberanía

Ante este escenario, la APU ha puesto la alerta sobre la posibilidad de que la operación de venta no solo afecte a los trabajadores, sino que constituya una violación a la Ley de Medios. El comunicado advierte sobre el grave riesgo de que "la onda termine en manos de capitales extranjeros mediante mecanismos para eludir la normativa vigente", lo que, de concretarse, "pone en juego la soberanía sobre un recurso estratégico como el espectro radioeléctrico".

Por ello, la APU se declara en estado de alerta, reafirmando su compromiso con la defensa de los bienes públicos y la protección irrestricta de los derechos laborales de sus representados.