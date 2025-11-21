M24 cambia de propietarios y anuncia el despido de la totalidad del personal

Anuncian despido

En la noche de este viernes, los trabajadores de la emisora hicieron saber de su situación: “este viernes 21 de noviembre de 2025 la dirección de la emisora nos comunicó que la radio se encuentra en un proceso de venta. La consecuencia inmediata de esa decisión es la interrupción abrupta de toda la programación habitual y el despido de la totalidad del personal: comunicadores, productores, equipo audiovisual, redes sociales, técnicos, personal administrativo y auxiliar de servicio”.

Agregan que la empresa “optó por no brindar información sustantiva sobre la operación” y que “no consideró necesario comunicar a quién se vende la emisora, cuándo comenzó el proceso que hoy deriva en el cese de cerca de 40 trabajadores, ni cuáles son las razones que justifican una decisión de esta magnitud, más allá de un somero "razones económicas".

Mensaje de la emisora

Mientras tanto, en un mensaje previo M24 indicó que la emisora “está atravesando un proceso de cambio de propietarios, que marca un momento importante en la historia de la radio. Por este motivo, es posible que a partir del lunes existan ciertos cambios en nuestra programación habitual”.

“Queremos abrazar y agradecer al equipo y a todas las personas que a lo largo de estos años formaron parte del proyecto y construyeron un espacio distinto y de referencia en el dial. A las y los oyentes por elegirnos, por escuchar distinto, por hacernos mejores y por dejarnos ser parte de sus rutinas”, agrega.

La intención de los nuevos propietarios es que el próximo viernes 28 de noviembre sea el último día de programación y operación habitual, aunque “quedará sujeto a cada programa si quiere cortar antes”.