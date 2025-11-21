Consejero de Codicen se expresó sobre la eliminación de exámenes en Secundaria

En ese marco, Mazzoni citó parte del texto para reforzar que no existe una definición institucional de eliminar las instancias tradicionales de evaluación. Señaló que el informe menciona que “todos los participantes acuerdan que no existan APE en febrero y se sustituyan por pruebas tribunalizadas en ese período”, así como la idea de avanzar en tutorías y dispositivos de acompañamiento pedagógico para garantizar el tránsito educativo de los estudiantes. También incluyó otra referencia clave del documento: “De todo lo expuesto, se desprende que se elimina la acreditación automática de asignaturas previas”.

Sin embargo, advirtió que ninguna de estas líneas de trabajo implica suprimir los exámenes. “No se desprende del citado informe, que es mucho más extenso, que deban eliminarse los exámenes de la educación obligatoria”, sentenció.

Mazzoni remarcó que el proceso aún está en análisis y que cualquier decisión deberá contar con la participación de los distintos actores del sistema educativo. En sus palabras, la eventual no promoción “puede decidirse en cualquier grado” siempre en una decisión “que debe contar con la participación de todos los actores”.