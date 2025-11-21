El debate sobre el futuro de los exámenes en la educación obligatoria volvió al centro de la discusión pública luego de que el director de Políticas Educativas de la ANEP, Antonio Romano, afirmara en una entrevista con El Observador que “hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria”. En este escenario, el consejero por el órden docente del Codicen, Julián Mazzoni, difundió un comunicado para informar el estado real de las definiciones institucionales en lo referido al sistema de evaluación.
Tras dichos de Antonio Romano
Consejero de Codicen se expresó sobre la eliminación de exámenes en Secundaria
