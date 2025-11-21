Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BPS | pasividades |

pago de pasividades

El BPS dio a conocer el calendario de pagos de diciembre

El BPS hizo público el calendario de pago de pasividades para todo el país correspondiente al mes de diciembre.

Calendario de pagos del BPS
Por Redacción Caras y Caretas

El Banco de Previsión Social (BPS) ha hecho público el calendario de pagos de pasividades (jubilaciones y pensiones) correspondientes al mes de noviembre de 2025, que se harán efectivos durante el mes de diciembre. La institución busca asegurar la correcta y ordenada distribución de los fondos, destacando la fecha temprana para los cobros vía depósito bancario.

Detalles clave del calendario de pagos

El BPS ha establecido diferentes fechas de inicio según la modalidad de cobro y la ubicación geográfica de los beneficiarios:

1. Cobro por Depósito Bancario (Todo el País)

  • Fecha Única: El martes 2 de diciembre será la fecha de pago para todos los beneficiarios a nivel nacional que reciban su jubilación o prestación mediante depósito en su cuenta bancaria o a través de Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (Iedes).

2. Cobro en Oficinas Centrales del BPS (Montevideo)

  • Período: Desde el martes 2 de diciembre hasta el lunes 22 de diciembre.

  • Modalidad: Los pagos se realizarán en las oficinas centrales y se organizarán según el número de cédula del beneficiario. Se recomienda consultar el calendario detallado del BPS para conocer el día exacto correspondiente.

3. Cobro a Través de Empresas Contratistas (Todo el País)

  • Período: Desde el jueves 4 de diciembre hasta el lunes 22 de diciembre.

  • Empresas: Los beneficiarios que utilizan redes como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos podrán cobrar en estas fechas.

4. Pagos para el Interior del País (Giras de Pago)

  • Período: Desde el miércoles 3 de diciembre hasta el viernes 5 de diciembre.

  • Consulta: Los turnos y días específicos para el cobro a través de las giras de pago del BPS deben ser consultados directamente en la agencia elegida o mediante la herramienta de consulta en línea del BPS.

