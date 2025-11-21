Hacete socio para acceder a este contenido

Inversión millonaria

¿Qué trajeron?: una multinacional uruguaya apostó fuertísimo al desarrollo ferroviario

El Grupo RAS, multinacional uruguaya, activó la primera fase de un plan de inversión de US$ 120 millones para el desarrollo ferroviario del país.

Grupo RAS, multinacional uruguaya, apuesta al desarrollo ferroviario.

 Presidencia
Por Redacción de Caras y Caretas

La llegada de las primeras tres locomotoras de la multinacional uruguaya Grupo RAS al puerto de Montevideo significan un punto de inflexión en el desarrollo ferroviario del país. El desembarco, realizado en la mañana del 17 de noviembre en el Muelle B, dio inicio a una fase importantísima del ambicioso programa de inversión que la multinacional uruguaya viene desplegando para fortalecer la infraestructura logística nacional y posicionar al Uruguay como un nodo estratégico en la región.

Estas unidades representan el primer tramo de una flota de siete locomotoras cero kilómetro que comenzarán a operar entre marzo y abril de 2026. Con 2.500 caballos de fuerza, 102 toneladas de peso y capacidad para mover entre 20 y 25 vagones —equivalente a hasta 40 contenedores por tren—, el equipamiento permitirá mejorar la eficiencia de los corredores agroindustriales y agroexportadores, uno de los pilares de la competitividad del país.

"El ferrocarril es el camino correcto"

Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de la Administración Nacional de Puertos (ANP) destacaron el carácter estratégico de la incorporación. La ministra Lucía Etcheverry señaló que la llegada de estas locomotoras “reafirma que el ferrocarril es el camino correcto”, al tiempo que subrayó la importancia de sumar operadores privados, consolidar el modo tren y avanzar en inversiones estructurales que modernicen la red logística nacional. Según la jerarca, el país cuenta con una infraestructura histórica creada para crecer y que hoy encuentra nuevas oportunidades de uso.

El director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, coincidió en que se trata de un hito relevante para Uruguay, tanto por su impacto operativo como económico. Destacó que esta inversión visibiliza nuevos emprendimientos productivos en diferentes regiones, fortalece el rol del puerto de Montevideo como hub logístico y genera sinergias entre el sector público y privado. AFE, sostuvo, tendrá un rol importante aportando infraestructura y operación para un sistema ferroviario integral.

Grupo RAS

Para el Grupo RAS, la adquisición de estas locomotoras forma parte de un plan de transformación profunda. Nicolás Constantini, director corporativo de la compañía, explicó que la elección de Uruguay responde a su condición de eje logístico regional, con capacidad para conectar de manera eficiente al país con el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino. Las nuevas unidades enlazarán el puerto de Montevideo con el parque industrial de la empresa —a 30 kilómetros— y con la frontera Rivera–Santana do Livramento, ampliando el alcance de los servicios logísticos ofrecidos por la compañía.

El proyecto ferroviario de RAS implica una inversión inicial de US$ 70 millones en material rodante, infraestructura y tecnología, que ascenderá a US$ 120 millones en fases posteriores. La modernización de la red permitirá reducir costos, mejorar tiempos de desplazamiento y aumentar la previsibilidad operativa, todos factores que inciden directamente en la competitividad de las cadenas de valor.

El CEO y fundador del grupo, Rúben Azar, subrayó que la concreción de esta primera entrega es el resultado de años de planificación y trabajo. “Esto que se concreta hoy es fruto de un proceso largo para potenciar la conectividad del Uruguay”, sostuvo, destacando que el programa continuará en los próximos años con nuevas adquisiciones y obras complementarias.

La estrategia de RAS apunta a la integración logística plena de conectar tren, camión y puerto para generar un sistema más eficiente y robusto, en alineación con estándares internacionales. La empresa uruguaya, fundada en 1991 y presente en 20 países con más de 50 oficinas, reafirma así su rol como multinacional uruguaya de alcance global que elige seguir invirtiendo en el fortalecimiento del país como plataforma logística regional.

