A los exmilitares prófugos se les terminaron las vacaciones

"Vamos a tomar medidas para que esa situación bochornosa no continúe. Son pequeñas acciones que no faltarán voces por allí que digan que viene desde el rencor. Yo digo que vienen desde el amor que le ponemos todos y cada uno de nosotros, pero también desde el amor a la institución, y a las nuevas generaciones que integran la institución militar y que no tienen por qué cargar las mochilas de quienes a través de pactos o a través de cobardías, hoy no están diciendo la verdad", agregó.

El compromiso del gobierno

Lazo coincidió en el compromiso de todo el gobierno y en particular de su cartera con la causa de la búsqueda, y citó una frase atribuida a Jesús para sintetizar la importancia de seguir buscando información: “La verdad nos hará libres”. “También es necesario que se les quite la mochila a, sobre todo, las nuevas generaciones que integran las instituciones (militares), y eso no va a suceder hasta tanto se sepa la verdad, porque la verdad está”, añadió.