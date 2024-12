A partir de lo dicho por Lucía Topolansky, militares preparan recursos judiciales

El objetivo no es solo cuestionar la veracidad de las denuncias que produjeron los procesamientos; los denunciantes por violación a los Derechos humanos serán denunciados por falsos testimonios.

Reacciones

Varios colectivos y ciudadanos vinculados a los temas de verdad y justicia se siguen pronunciando sobre los dichos de la ex vicepresidenta y dirigente de la lista 609.

En una carta pública, el expreso político Gastón Grisoni. Presidente de CRYSOL. afirmó: "Salvo la causa de Los Vagones que fue promovida formalmente por el gobierno canario cuando el Intendente era el actual presidente electo, todas, absolutamente todas las causas judiciales contra los represores de la dictadura, fueron iniciadas, y promovidas, haciendo de tripas corazón, por las propias víctimas o sus familiares directos. Debieron superar sus dolores, sus angustias, sus sufrimientos. Tuvieron que soportar, incluso, la actuación de jueces insolentes, las prepotencias de los abogados defensores de los militares en los recintos judiciales, y una cultura de la impunidad vigente hasta el día de hoy. Debieron hacerlo en el marco del asedio constante de los dueños del poder y su sistema mediático".

Grisoni afirma las condiciones en que se llevaron adelante los juicios contra militares expresando: "Todos los militares que han sido procesados y/o formalizados por la justicia han tenido todas las garantías del debido proceso y hasta en exceso, se les toleraron todas las artimañas dilatorias. Ninguno declaró estando encapuchado ni esposado. Ninguno fue torturado, ni siquiera amenazado. Siempre declararon con sus abogados defensores presentes. Todos han sido procesados en base a pruebas documentales incontrovertibles, en base a documentos generados por el propio ejército. En algún caso hubo errores judiciales que fueron subsanados en instancias posteriores en el marco del sistema judicial garantista de nuestro país".

Sobre la conducta de algunos ex presos políticos, Grisoni confirma bajo e sub titulo "Una golondrina no hace verano": "No podemos descartar que, entre los centenares de testigos que se presentaron, alguno haya mentido. Incluso que haya habido quien incitó a otros a mentir. Hubo miles de prisioneros políticos. Hubo colaboradores de la dictadura, hubo colaboradores de los militares en los penales, hubo infiltrados en plena democracia.

En un colectivo muy numeroso de sobrevivientes del terrorismo de Estado, existen decenas de compañeras y compañeros que arrastran secuelas de por vida, fruto de las torturas vividas, de la larga reclusión en condiciones diseñadas para la destrucción. Tienen trastornos físicos y también secuelas mentales. La lista de autoeliminados, desde el retorno a la democracia, es larga. Algunos hasta terminan renegando de sus convicciones pasadas, de su trayectoria de vida y hasta terminan diciendo cualquier cosa".

Según fuentes de Caras & Caretas la andanada de recursos judiciales se podrían empezar a presentar una vez levantada la feria judicial mayor, que termina en enero.