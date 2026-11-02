Revelaciones sobre la fuga de Bolsonaro: escalas, un vuelo de lujo y la ayuda de un exagente del Mossad

Nuevos detalles sobre la salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos continúan sacudiendo el escenario político regional. Según una investigación difundida por el portal G1 y recogida por diversos medios internacionales, el escape —bautizado como 'Operación Alba'— estuvo marcado por una compleja logística que incluyó el uso de documentación europea, escalas en territorio argentino y el concurso de operadores de seguridad extranjeros.
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El operativo, planificado incluso antes de que se definiera la segunda vuelta electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, involucró un nivel de sofisticación económica y de inteligencia que ahora es analizado minuciosamente por la justicia brasileña.
La ruta de escape y el rol de las escalas
De acuerdo con las líneas de investigación abiertas, la salida del país se dividió en trayectos separados para evitar suspicacias operativas:
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El traslado de la familia: La esposa de Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro, y las dos hijas del matrimonio cruzaron inicialmente la frontera terrestre entre la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu y la localidad argentina de Puerto Iguazú, desde donde abordaron un vuelo privado con escala en Ecuador rumbo a Miami.
El trayecto del excandidato: Por su parte, Bolsonaro habría partido desde Brasilia en la madrugada del 27 de octubre en un avión vinculado a su entorno legal, el cual aterrizó en Buenos Aires para realizar una escala técnica antes de conectar con un vuelo local hacia el norte argentino.
Para su identificación formal durante el periplo internacional, el dirigente hizo uso de su pasaporte italiano, logrando evadir los controles migratorios tradicionales en plena tensión política.
Financiamiento de lujo y asistencia internacional
El informe también pone el foco en los costos y la infraestructura detrás del traslado. El vuelo privado utilizado, operado por la firma Baires Fly, demandó un desembolso estimado en 150.000 dólares. Si bien el pago se canalizó a través de un intermediario cuya identidad exacta aún se intenta determinar plenamente, circulan versiones que apuntan a vínculos con operadores políticos internacionales.
Asimismo, la investigación identificó a una de las piezas clave en el soporte táctico del desplazamiento: el exagente israelí Menachem Booky Halevy, cuya presencia en Brasil se registró desde el pasado 19 de octubre —coincidiendo con las semanas previas a los comicios— en el que constituía su cuarto viaje al país sudamericano en lo que iba del año.
Las autoridades judiciales de Brasil continúan recabando elementos probatorios para determinar la magnitud de las redes de apoyo transnacional que permitieron concretar la salida del excandidato en medio del escrutinio institucional.