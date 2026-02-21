Abogado de Cristina Kirchner pidió perdón a Uruguay por las palabras de Alberto Samid

Según relató, en enero de este año 2026, un familiar cercano sufrió “una descompensación gravísima. Una sepsis agresiva, fulminante, de esas que no perdonan si el tiempo no está de tu lado”.

En ese contexto, destacó el accionar del equipo médico del Sanatorio Cantegril: “El Dr. Juan Sanguinetti y su equipo de colaboradores actuaron con una celeridad, un profesionalismo y una calidez humana que no encuentro palabras para describir”.

“Está vivo. Literalmente. Si no hubiera sido por esas manos, por esa decisión clínica tomada en segundos, por ese equipo que no soltó hasta ganar la batalla, hoy estaría llorando una ausencia en lugar de escribir estas líneas”, subrayó.

En otro tramo del comunicado, recordó su paso académico por Uruguay: “Señor Samid, no le cuento esto de oídas. Estudié medicina en Uruguay. Conozco cómo se forman esos médicos, con qué rigor, con qué ética, con qué vocación”.

Y sostuvo que “la medicina uruguaya no merece ser reducida a un comentario liviano dicho para conseguir dos minutos de pantalla”.

Uruguay salvó a Maradona

Uno de los pasajes más contundentes refiere al episodio protagonizado por Diego Armando Maradona en Punta del Este: “Uruguay lo salvó. Aquella madrugada en Punta del Este, cuando el más grande de todos los tiempos llegó sin vida en los brazos de Guillermo Coppola, fueron médicos uruguayos quienes hicieron lo imposible”, expresó.

Y agregó: “Eso no fue un milagro espontáneo. Fue medicina de excelencia, protocolo, entrenamiento y amor por la profesión”.

Dalbon trazó además un contraste con la situación judicial actual en Argentina: “Mientras Uruguay salvaba a Diego aquella noche, hoy en Argentina está a punto de comenzar un juicio por abandono de persona seguido de muerte contra los médicos argentinos que lo trataron en sus últimos días”.

“No lo digo para atacar a nadie. Lo digo porque los contrastes a veces son la única manera honesta de poner las cosas en perspectiva”, aclaró.

En el tramo final, el abogado manifestó: “Los argentinos tenemos una deuda enorme con Uruguay. Nos reciben siempre con generosidad, con hospitalidad, con una nobleza que no siempre supimos devolver”.

Y remarcó: “La única rivalidad legítima y hermosa que existe entre nuestros pueblos pasa por el fútbol. Todo lo demás es una familia”.

Uruguay tierra de médicos extraordinarios

El comunicado concluye con un agradecimiento explícito: “Mi agradecimiento al Sanatorio Cantegril, al Dr. Sanguineti y a cada integrante de su equipo, y a las enfermeras es eterno, incondicional y público. Lo digo hoy, lo diré siempre”.

Y cierra: “Y a Uruguay, como país, como pueblo, como tierra de médicos extraordinarios: gracias”.

Las palabras del abogado de Cristina Kirchner introducen un matiz político en la controversia abierta tras la internación de Alberto Samid en Punta del Este y reavivan el debate sobre el prestigio y la formación del sistema de salud uruguayo en el ámbito regional.