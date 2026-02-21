Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama |

Tendrá 6 meses de trabajo

Las 5 claves de la histórica Comisión Investigadora parlamentaria por el caso Cardama

"Ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia", aseguró el senador Daniel Caggiani con referencia al caso Cardama.

La Comisión Investigadora del caso Cardama comenzará a sesionar en pocos días.

Por Redacción Caras y Caretas

Después de que en los días previos se habían constituido dos comisiones preinvestigadoras, una en Diputados y otra en el Senado, oficialismo y oposición lograron llegar a un acuerdo para conformar una histórica comisión investigadora por la compra de las dos patrulleras oceánicas en lo que se ha dado en llamar el caso Cardama.

El senador frenteamplista, Daniel Caggiani, señaló que la investigadora permitirá “aportar los elementos suficientes para esclarecer esta situación, y sobre todo que los principales responsables que dieron algunas órdenes, que llevaron a este negocio ruinoso –que ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia, por lo menos, en las compras militares de nuestro país–, también den respuestas públicas y se pueda investigar y conocer cuáles fueron las motivaciones y las decisiones que se tomaron en su momento”.

Las claves de la Comisión Investigadora

La conformación de la Investigadora tendrá 5 puntos claves:

1-Investigará el período comprendido entre el 2010 y la rescisión del contrato, comunicado en febrero de este año por el presidente Yamandú Orsi.

2-Tendrá seis meses para investigar y pronunciarse.

3-Contará con 17 integrantes, con nueve miembros del Frente Amplio y ocho de la oposición. Todavía no están definidos los integrantes.

4-Estarán representados todos los partidos: Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. La presidencia estará a cargo de la oposición.

5-Este lunes a las 15:00 horas se convocará a la Asamblea General, para que la conformación de la comisión bicameral especial quede aprobada.

