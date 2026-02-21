Las 5 claves de la histórica Comisión Investigadora parlamentaria por el caso Cardama

El senador frenteamplista, Daniel Caggiani, señaló que la investigadora permitirá “aportar los elementos suficientes para esclarecer esta situación, y sobre todo que los principales responsables que dieron algunas órdenes, que llevaron a este negocio ruinoso –que ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia, por lo menos, en las compras militares de nuestro país–, también den respuestas públicas y se pueda investigar y conocer cuáles fueron las motivaciones y las decisiones que se tomaron en su momento”.