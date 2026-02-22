Gaucho narco ofreció 40 mil dólares a sicarios uruguayos para asesinar a un juez y un fiscal argentinos

Una maniobra organizada desde una cárcel de la provincia de Entre Ríos (Argentina), incluía contratar a dos sicarios uruguayos para asesinar en Punta del Este al Fiscal Ignacio Candioti y al Juez Leandro Ríos. El Ministro de Seguridad Provincial también figuraba como objetivo.
El dato surgió por la declaración del interno de una cárcel que dio el nombre del recluso que pagó a los sicarios.