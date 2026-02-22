Gaucho narco ofreció 40 mil dólares a sicarios uruguayos para asesinar a un juez y un fiscal argentinos

Las fuentes judiciales señalaron que, aunque el plan contemplaba la ejecución de los crímenes en el exterior, ninguno tenía programado viajar a Uruguay, lo que permitió desactivar la amenaza antes de que avanzara.

Según la investigación judicial, el plan habría sido organizado por el narcotraficante Leonardo Roberto Airaldi, alias el “Gaucho narco”, con el objetivo de impedir el inicio del juicio oral en su contra previsto para el martes 24. La maniobra incluía la contratación de dos sicarios uruguayos por una suma cercana a los 40.000 dólares.

El debate oral del juicio debe comenzar el martes 24 y de acuerdo a lo que informaron desde el Tribunal Oral Federal de Paraná la fecha se mantendrá. Sin embargo, la seguridad alrededor de la sala de audiencias y en los traslados de los acusados se reforzará considerablemente.