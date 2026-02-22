Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Complot organizado

Gaucho narco ofreció 40 mil dólares a sicarios uruguayos para asesinar a un juez y un fiscal argentinos

El dato surgió por la declaración del interno de una cárcel que dio el nombre del recluso que pagó a los sicarios.

El acusado de pagar a los sicarios es Leonardo Airaldi, detenido por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.&nbsp;

Por Redacción Caras y Caretas

Una maniobra organizada desde una cárcel de la provincia de Entre Ríos (Argentina), incluía contratar a dos sicarios uruguayos para asesinar en Punta del Este al Fiscal Ignacio Candioti y al Juez Leandro Ríos. El Ministro de Seguridad Provincial también figuraba como objetivo.

El plan se conoció tras la declaración de un informante ante el fiscal federal Pedro Rebollo, en Gualeguaychú: el líder narco buscaría vengarse porque el magistrado lo llevará a juicio oral en los próximos días.

Sicarios uruguayos

El acusado es Leonardo Airaldi, detenido por narcotráfico en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Habría ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para asesinar al juez Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti. El dato surgió por la declaración de un interno y motivó un allanamiento en el penal. Se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. La Justicia dispuso medidas de seguridad para ambos magistrados. Airaldi será juzgado como presunto jefe de una organización narcocriminal. También se evalúa acuerdos con los eslabones más bajos de la organización.

Las fuentes judiciales señalaron que, aunque el plan contemplaba la ejecución de los crímenes en el exterior, ninguno tenía programado viajar a Uruguay, lo que permitió desactivar la amenaza antes de que avanzara.

Según la investigación judicial, el plan habría sido organizado por el narcotraficante Leonardo Roberto Airaldi, alias el “Gaucho narco”, con el objetivo de impedir el inicio del juicio oral en su contra previsto para el martes 24. La maniobra incluía la contratación de dos sicarios uruguayos por una suma cercana a los 40.000 dólares.

El debate oral del juicio debe comenzar el martes 24 y de acuerdo a lo que informaron desde el Tribunal Oral Federal de Paraná la fecha se mantendrá. Sin embargo, la seguridad alrededor de la sala de audiencias y en los traslados de los acusados se reforzará considerablemente.

