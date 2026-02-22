Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

aebu en lucha

Siguen los paros en el BROU: este lunes le toca a Atlántida y San José

Los paros darán comienzo a las12 .40 y estarán acompañados de movilizaciones en las puertas de los locales afectados.

Movilización de AEBU frente a la Dinatra.

Movilización de AEBU frente a la Dinatra.

 AEBU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

Este lunes 23 de febrero se realizarán paros en las sucursales Atlántida y San José del Banco República (BROU). Estas medidas se desarrollan en el marco del plan de paros parciales sorpresivos y forman parte de la estrategia de movilización y negociación del nuevo convenio colectivo para el sector.

Los paros estarán acompañados de concentraciones en las puertas de las dependencias del Banco República de San José de Mayo y Atlántida.

Según informa la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), la medida dará inicio a la hora 12:40. El horario de finalización será comunicado durante la concentración, por lo que convocan a quienes participen a mantenerse informados en el lugar.

Dado el carácter rotativo de estas medidas, agrega, la información sobre los paros de los días subsiguientes se estará comunicando en la víspera de cada uno.

Estrategia en pos del convenio

Dichas medidas fueron aprobadas este martes por el Consejo del Sector Financiero Oficial, en el marco de un nuevo plan de movilizaciones que intensifique la lucha del sindicato por la renovación del convenio colectivo en los bancos públicos.

Según informó AEBU, las medidas resueltas procuran aumentar la visibilidad del conflicto en todo el país, llegar a los funcionarios y funcionarias de todas las sucursales, y "causar un impacto que permita torcer la negociación con el Gobierno".

Recuerda el sindicato que el pasado ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 6 de febrero y en dicha instancia el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera la negociación por el Poder Ejecutivo, presentó una propuesta que AEBU consideró insuficiente, ya que es inferior al preacuerdo alcanzado el año pasado que fue rechazado por la asamblea.

El plan de movilizaciones aprobado consiste en paros parciales todos los días, de carácter sorpresivo, y con concentraciones en las propias sucursales afectadas. Las medidas se informarán el día anterior.

Dejá tu comentario

Te puede interesar