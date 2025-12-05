Ache denunció nuevamente a Bustillo por exponerla al odio con mentiras

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, presentó dos denuncias por los delitos de difamación e injurias contra el exministro de esa cartera, Francisco Bustillo. En las denuncias, a las que tuvo acceso Caras y Caretas, Ache señala que ya en setiembre de 2021 la cónsul y el embajador en Emiratos Árabes y la directora de Asuntos Consulares manejaban la información de que el solicitante del pasaporte se trataba de un narcotraficante.
La primera denuncia que la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache presentó contra el exministro Francisco Bustillo por los delitos de difamación e injurias fue luego de escuchar al extitular de esa cartera en la entrevista de radio Azul FM, el 30 de octubre pasado. Ache señaló, en la denuncia a la que accedió Caras y Caretas, que la intención de Bustillo es desprestigiarla y exponerla públicamente al repudio de la opinión pública, alegando de manera igualmente falsa, y en reiteradas oportunidades durante la entrevista, “poseer documentación que supuestamente respaldaba sus dichos, extremo que resulta por completo inexistente”. Durante la entrevista en el programa radial Malos Pensamientos, Bustillo señaló que “Carolina Ache tenía a su cargo la Dirección de Asuntos Consulares de la Cancillería donde se tramitó el pasaporte… entonces no puede fingir demencia que no tenía nada que ver”.
¿Qué dice la denuncia?
La denuncia presentada en Fiscalía para que investigue los delitos de difamación e injurias indica que el Reglamento Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores, decreto 27/99, establece que la Dirección en cuestión dependía del ministro y no de la subsecretaria. En la denuncia se subraya que “el propósito de esta falacia es inducir al público —particularmente a quienes desconocen el funcionamiento interno del MRREE— a creer que Carolina Ache fue la responsable” de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Otro de los puntos desmentidos por la exsubsecretaria tuvo relación con el mensaje del exsubsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. En la entrevista en Azul FM, Bustillo dijo: “Cuando veo los whatsapp digo ‘pero esto es una locura’. Porque hubo una advertencia de Maciel a Carolina Ache… Carolina, no sé qué trasladó a consular o no, a través de su secretaria, no le dio mayor trascendencia”. En su denuncia por difamación e injurias se indica que “resulta inadmisible que el excanciller Bustillo afirme desconocer qué fue lo que Ache trasladó a la Dirección de Asuntos Consulares, cuando la propia investigación administrativa dictada por el mismo jerarca constató expresamente que la ‘supuesta advertencia’ fue efectivamente comunicada por la Dra. Ache a través de su secretaria”. Por otra parte, el exministro dijo que “la instructora de la investigación administrativa le solicitó en cuatro oportunidades a Carolina Ache la entrega de los whatsapp con las conversaciones con Guillermo Maciel y que la respuesta de Ache era negativa porque yo la presionaba para que no entregara esas conversaciones vía whatsapp”.
Sin embargo, indicó Ache en la denuncia por difamación e injurias presentada que ante la instructora de la Investigación Administrativa presentó una nota indicando que “si bien la denunciante entendía que los mensajes de whatsapp se encontraban fuera del objeto de dicha investigación, se hallaban íntegramente a disposición y serían entregados de inmediato en caso de que el Sr. ministro así lo requiriera”. En consecuencia, la Dra. Ache jamás se negó a aportar dicha información. Por el contrario, y precisamente por considerar que el contenido excedía el objeto de la investigación, solicitó formalmente a su jerarca las instrucciones correspondientes para proceder a su eventual incorporación. Ache sostuvo que “Bustillo no solo omitió impartir instrucción” para que se entregaran las conversaciones vía whatsapp con Maciel, sino que, además, pretendió su eliminación definitiva, al “sugerirle” a Ache que “perdiera su celular”. Sobre el cierre de la entrevista —relata la denunciante—, Bustillo, “de manera directa y carente de todo escrúpulo, pretende identificar a Ache como ‘la única que tenía responsabilidad’ y le atribuye falsamente haber ‘acelerado’ un trámite administrativo, imputación que resulta absolutamente mendaz, difamatoria e injuriosa, desvirtuada en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía, cuyo archivo evidencia de forma inequívoca la inexistencia de cualquier actuación irregular por parte de la denunciante”.
En tanto, luego de que el 30 de noviembre pasado, en el marco de una entrevista publicada por el diario El País, el excanciller Francisco Bustillo volviera a formular declaraciones “de carácter falso, injuriante y agraviante”, la exsubsecretaria Carolina Ache presentó la ampliación de la denuncia. El exministro dijo a ese medio: “Mi error definitivamente fue haber dicho que nadie conocía quién era Marset… este era un trámite exclusivamente administrativo, a nivel consular. Y yo hago referencia a los funcionarios consulares, entonces digo, nadie sabía en ese entonces quién era Marset. La única que sí sabía, obviamente, era Carolina, y Maciel… y a mi me consta que ninguno de los funcionarios consulares sabía quién era Marset. Entre otras cosas porque Carolina Ache nunca les había trasladado la inquietud de Maciel”.
En su denuncia ampliatoria, que deberá entender el mismo fiscal que comenzó a investigar la primera por los delitos de difamación e injurias, señala que “el Sr. Bustillo, del mismo modo en que lo hiciera el 30 de octubre en la entrevista radial, insiste en sostener una versión abiertamente contraria a lo que surge probado en la investigación administrativa, que ya en el mes de septiembre” —esto es, dos meses antes de que el subsecretario Maciel remitiera el mensaje a Ache—, la cónsul Fiorella Prado, el embajador en Emiratos Árabes, Álvaro Ceriani, y la Dirección de Asuntos Consulares, encabezada por Pauline Davies, manejaban la información de que el solicitante del pasaporte se trataba de un narcotraficante. Asimismo, y por si ello fuera poco, se constató de forma expresa que la “supuesta advertencia” del Maciel fue efectivamente comunicada por Ache a la Dirección de Asuntos Consulares, a través de su secretaria.