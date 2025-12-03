El arco de Peñarol: Cortés no seguiría y buscan el retorno de un viejo conocido

Los que no siguen

Más allá del encuentro entre el presidente y el técnico, ya que sabe que algunos jugadores no continuarán. Héctor "Tito" Villalba, Damián Suárez, Gastón Silva, Pedro Milans y Mathías de Rittis no continuarán en el carbonero.

Luego están los jugadores que Peñarol intentará que continúen. Habrá que negociar con Gremio por Matías Arezo y en el caso de Davis Terans que está a préstamo de Fluminense hasta junio de 2026, ambas instituciones deberán resolver que hacen, ya que el jugador se está recuperando de una lesión.

Jaime Báez también vence contrato y es difícil que continúe.

El arco en el ojo de la tormenta

El arco de Peñarol fue un problema durante toda la temporada. El carbonero utilizó 3 arqueros en la temporada 2025. Guillermo de Amores (se terminó yendo a Colombia), Martín Campaña (tuvo buenos partidos y de los otros) y finalmente en chileno Brian Cortés. El trasandino nunca logró darle tranquilidad al arco de Peñarol y es difícil que la dirigencia haga uso de la opción de compra de 1.200.000 dólares.

Según se supo, Peñarol buscará sentarse a conversar una vez más con Washington Aguerre. A comienzos de este año no hubo acuerdo y el futbolista terminó recalando en Independiente de Medellín de Colombia. No será fácil sacarlo, pero es intención de Peñarol de volver a recomponer la relación y sentarse a conversar para un posible retorno.