El arco de Peñarol: Cortés no seguiría y buscan el retorno de un viejo conocido

Peñarol todavía mastica la bronca por la derrota en la segunda final del Campeonato Uruguayo, pero también sabe que no hay mucho tiempo para lamentarse y ya tiene que pensar en la construcción del equipo para 2026.
Este jueves el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio mantendrá una reunión con el técnico Diego Aguirre y tocará varios temas. Primero la gran cantidad de contratos que terminan (12 en total), sino los jugadores que pueden llegar para la próxima temporada. Vale recordar que el carbonero ya contrató al lateral argentino Franco Escobar.
El jugador de 30 años que terminó contrato con Houston Dynamo de la MLS, puede desempeñarse por la banda derecha y también por la izquierda, lo que significa una muy buena noticia para el entrenador, que ya sabe que entre otros futbolistas, perderá a Pedro Milans, quien no renovará y su vínculo finaliza el 31 de diciembre.
Los que no siguen
Más allá del encuentro entre el presidente y el técnico, ya que sabe que algunos jugadores no continuarán. Héctor "Tito" Villalba, Damián Suárez, Gastón Silva, Pedro Milans y Mathías de Rittis no continuarán en el carbonero.
Luego están los jugadores que Peñarol intentará que continúen. Habrá que negociar con Gremio por Matías Arezo y en el caso de Davis Terans que está a préstamo de Fluminense hasta junio de 2026, ambas instituciones deberán resolver que hacen, ya que el jugador se está recuperando de una lesión.
Jaime Báez también vence contrato y es difícil que continúe.
El arco en el ojo de la tormenta
El arco de Peñarol fue un problema durante toda la temporada. El carbonero utilizó 3 arqueros en la temporada 2025. Guillermo de Amores (se terminó yendo a Colombia), Martín Campaña (tuvo buenos partidos y de los otros) y finalmente en chileno Brian Cortés. El trasandino nunca logró darle tranquilidad al arco de Peñarol y es difícil que la dirigencia haga uso de la opción de compra de 1.200.000 dólares.
Según se supo, Peñarol buscará sentarse a conversar una vez más con Washington Aguerre. A comienzos de este año no hubo acuerdo y el futbolista terminó recalando en Independiente de Medellín de Colombia. No será fácil sacarlo, pero es intención de Peñarol de volver a recomponer la relación y sentarse a conversar para un posible retorno.