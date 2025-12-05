Negro y las medidas de seguridad de los blancos: "Repiten recetas que fracasaron"

Entre las medidas que presentará el Partido Nacional, vuelve a plantear la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios.

Los blancos consideran necesario que en 2026 se haga una reforma del Código del Proceso Penal (CPP), consensuada entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Con respecto al documento que entregarán al gobierno de Yamandú Orsi, se detallan las siguientes medidas:

Medidas generales:

Rediseño del tipo penal de organización criminal.

Aumento de penas por integración, financiamiento y reclutamiento de delincuentes.

Agravantes automáticas cuando existan lazos internacionales, sicarios o utilización de menores para cometer delitos.

Reclusión perpetua revisable para determinados casos de Homicidios. Este punto remite al proyecto de ley presentado por Jorge Larrañaga en su momento.

Crear nuevos equipos y fiscalías de homicidios.

Ampliación de plazas de máxima seguridad en las cárceles existentes.

Construcción de nuevas cárceles, en particular de máxima seguridad, alejadas de los centros poblados.

Aislamiento real de líderes criminales en las cárceles.

Actualización de capacidades tecnológicas.

Bases regionales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, como la que funciona en Rivera.

Inversión en tecnología

Expansión y organización del sistema de videovigilancia en 6 bases regionales.

Drones urbanos para persecución y control en tiempo real.

Expandir el sistema de detección de disparos (Shotspotter).

Guardia Republicana

Nuevas bases regionales.

Incremento del número de efectivos.

Ampliación de equipamiento.

Además, el Partido Nacional plantea mayor articulación con las Intendencias, incrementar el control de fronteras y mejorar el respaldo a la Policía, donde se incluye una mejora salarial y un abordaje especial de salud mental para los efectivos y su familia.