¿Cómo sigue la diputada Ana Olivera luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza?

El accidente ocurrió mientras la diputada Inés Cortés, compañera de bancada, hacía uso de la palabra en la media hora previa. La transmisión en vivo de la cámara baja captó el momento del golpe y la sorpresa de los presentes, que derivó en la inmediata interrupción del debate.

Olivera, además de legisladora, es integrante del Partido Comunista y cumple funciones como coordinadora de la bancada oficialista. Tras el episodio, la bancada del Frente Amplio emitió un parte médico tranquilizador y agradeció la rápida actuación del personal de salud y de sus colegas.

Buena evolución

Desde el entorno de la diputada indicaron que, pese a la buena evolución inicial, se seguirá de cerca su estado en las próximas horas como medida de prevención habitual en este tipo de traumatismos. En tanto, la Cámara de Representantes retomó sus actividades tras el incidente, con mensajes de respaldo y pronta recuperación llegados desde distintos sectores políticos.