¿Cómo sigue la diputada Ana Olivera luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza?

La diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, protagonizó un accidente este miércoles durante una sesión de la Cámara de Representantes que obligó a suspender momentáneamente el debate parlamentario. La legisladora cayó por una escalera dentro del recinto y sufrió un golpe en la cabeza.
Fuerte caída
La diputada del FA, Ana Olivera, sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, fue atendida en la Asociación Española.