Política Ana Olivera | Evaluación | buena evolución

Fuerte caída

¿Cómo sigue la diputada Ana Olivera luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza?

La diputada del FA, Ana Olivera, sufrió un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, fue atendida en la Asociación Española.

La diputada del FA, Ana Olivera, sufrió una fuerte caída.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, protagonizó un accidente este miércoles durante una sesión de la Cámara de Representantes que obligó a suspender momentáneamente el debate parlamentario. La legisladora cayó por una escalera dentro del recinto y sufrió un golpe en la cabeza.

Según confirmaron fuentes legislativas, la situación generó preocupación inmediata entre sus colegas y motivó la interrupción de la sesión. En primera instancia, Olivera fue asistida en el lugar por los diputados médicos Federico Casaretto, del Partido Nacional, y Federico Preve, del Frente Amplio.

Evaluación

Minutos después del incidente, la diputada fue trasladada a la Asociación Española para una evaluación más exhaustiva. Allí, los especialistas diagnosticaron “traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento”, descartando lesiones traumáticas de mayor entidad. En horas de la noche, Olivera recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde continuará en observación ambulatoria.

El accidente ocurrió mientras la diputada Inés Cortés, compañera de bancada, hacía uso de la palabra en la media hora previa. La transmisión en vivo de la cámara baja captó el momento del golpe y la sorpresa de los presentes, que derivó en la inmediata interrupción del debate.

Olivera, además de legisladora, es integrante del Partido Comunista y cumple funciones como coordinadora de la bancada oficialista. Tras el episodio, la bancada del Frente Amplio emitió un parte médico tranquilizador y agradeció la rápida actuación del personal de salud y de sus colegas.

Buena evolución

Desde el entorno de la diputada indicaron que, pese a la buena evolución inicial, se seguirá de cerca su estado en las próximas horas como medida de prevención habitual en este tipo de traumatismos. En tanto, la Cámara de Representantes retomó sus actividades tras el incidente, con mensajes de respaldo y pronta recuperación llegados desde distintos sectores políticos.

