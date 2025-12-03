Apoyo unánime: Junta Departamental de Canelones aprobó moción sobre cierre de M24

Durante la fundamentación de los votos intervinieron representantes de todos los partidos representados. En nombre de la oposición lo hizo el edil Alejandro Repetto, autor de la moción, y posteriormente expusieron varios ediles del oficialismo. Entre ellos, el frenteamplista Liber Moreno, quien destacó el valor de que la Junta fijara posición en conflictos laborales.

“Me congratulo de que esta Junta Departamental tome partido en los conflictos laborales. Conflictos laborales que son de siempre, que son parte de la lucha de clase que existe en nuestra sociedad y que los trabajadores organizados llevan adelante”, señaló.

Moreno recordó que la situación de M24 se suma a una serie de problemas que afectan a múltiples sectores productivos y de servicios, y mencionó casos recientes en la industria láctea, frigorífica, pesquera, de peajes y servicios automatizados.

Exhortación

El edil también se refirió al anuncio realizado esta semana por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que anunció la presentación de un proyecto de ley para ratificar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige a las empresas a notificar con antelación los despidos masivos o eventuales cierres. En ese marco, llamó a respaldar la futura iniciativa: “Votemos esta ley que va a presentar el Gobierno para que de ahora en adelante ninguna empresa cierre sin avisarle antes a sus trabajadores o sin avisarle antes al Gobierno”.