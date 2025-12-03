Apoyo unánime: Junta Departamental de Canelones aprobó moción sobre cierre de M24

En la sesión de la Junta Departamental de Canelones que tuvo lugar este martes se resolvió por unanimidad aprobar una moción vinculada al cierre de M24 y a los despidos de 42 trabajadores de la emisora. La iniciativa fue presentada por ediles de la oposición y, tras ser sometida a consideración, obtuvo 31 votos en 31 para su tratamiento con opción a argumento de voto.
La moción expresaba la “solidaridad ante el despido intempestivo de 42 funcionarios, desconsiderando a los trabajadores y no generando los mecanismos de un preaviso”, y solicitaba que la Junta remitiera su posicionamiento a la radio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y a la prensa acreditada en el organismo.
Unanimidad inesperada
Una fuente consultada de la bancada de ediles del FA dijo a Caras y Caretas que "la oposición no se esperaba que nosotros [los ediles del Frente Amplio] votaramos el ingreso del planteo, por tratarse de un tema delicado", dado el vínculo histórico de M24 con con el Movimiento de Participación Popular (MPP), la agrupación del FA más votada. Sin embargo, todos los partidos representados votaron la aprobación de la solicitud.
Durante la fundamentación de los votos intervinieron representantes de todos los partidos representados. En nombre de la oposición lo hizo el edil Alejandro Repetto, autor de la moción, y posteriormente expusieron varios ediles del oficialismo. Entre ellos, el frenteamplista Liber Moreno, quien destacó el valor de que la Junta fijara posición en conflictos laborales.
“Me congratulo de que esta Junta Departamental tome partido en los conflictos laborales. Conflictos laborales que son de siempre, que son parte de la lucha de clase que existe en nuestra sociedad y que los trabajadores organizados llevan adelante”, señaló.
Moreno recordó que la situación de M24 se suma a una serie de problemas que afectan a múltiples sectores productivos y de servicios, y mencionó casos recientes en la industria láctea, frigorífica, pesquera, de peajes y servicios automatizados.
Exhortación
El edil también se refirió al anuncio realizado esta semana por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que anunció la presentación de un proyecto de ley para ratificar el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige a las empresas a notificar con antelación los despidos masivos o eventuales cierres. En ese marco, llamó a respaldar la futura iniciativa: “Votemos esta ley que va a presentar el Gobierno para que de ahora en adelante ninguna empresa cierre sin avisarle antes a sus trabajadores o sin avisarle antes al Gobierno”.