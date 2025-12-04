Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

firman en el mtss

Histórico acuerdo en el trabajo doméstico: se crean categorías laborales y nuevos derechos

El nuevo acuerdo para el trabajo doméstico establece tres categorías y derechos como licencias, cuidados y salud mental.

Domésticas firman acuerdo en el MTSS.

Por Fabián Tapia

Las trabajadoras del sector doméstico alcanzaron un acuerdo en el Consejo de Salario mediante el cual se crean, por primera vez, tres categorías laborales y se incluyen una serie de beneficios como días de licencia por razones de salud o cuidados, y un ajuste mensual del presentismo. El acuerdo será firmado este viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social( MTSS).

El acuerdo, del Grupo 21, Trabajo Doméstico, tiene una validez de dos años, alcanza a más de 73.000 personas trabajadoras, de las cuales un altísimo porcentaje son mujeres, y representa un paso fundamental en el reconocimiento profesional de quienes integran este sector, según indica el MTSS.

Asimismo, por primera vez las partes acordaron el establecimiento de tres categorías laborales con salarios mínimos diferenciados, que comenzarán a regir en marzo de 2026:

1. Trabajo general: limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y mandados.

2. Cocina: elaboración y planificación de menús.

3. Cuidados: atención de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Nuevos beneficios

Simultáneamente el acuerdo incorpora nuevos beneficios como:

Tres días de licencia paga para el cuidado de familiares internados.

Tres horas anuales de licencia por salud mental.

Ajuste mensual del presentismo a partir de 2026.

Destaca el MTSS que este acuerdo es "el resultado de más de una década de construcción colectiva desde que, en 2008, el sector fuera incorporado a los Consejos de Salarios tras la promulgación de la Ley n.º 18.065 de Trabajo Doméstico, que garantizó por primera vez su inclusión en la negociación colectiva".

Asimismo, la definición de las categorías consolida un proceso de intercambio sostenido entre las partes, quienes a través del diálogo tripartito han logrado avanzar en un tema clave para el sector y para la región, agrega.

El acuerdo establece beneficios vinculados a cuidados y salud mental, aspectos fundamentales en las relaciones laborales actuales. También se realizarán ajustes en el presentismo y se creará una Comisión Tripartita para elaborar un protocolo sobre violencia, acoso y salud en el trabajo.

