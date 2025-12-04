Histórico acuerdo en el trabajo doméstico: se crean categorías laborales y nuevos derechos

1. Trabajo general: limpieza, mantenimiento, lavado, planchado y mandados.

2. Cocina: elaboración y planificación de menús.

3. Cuidados: atención de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Nuevos beneficios

Simultáneamente el acuerdo incorpora nuevos beneficios como:

Tres días de licencia paga para el cuidado de familiares internados.

Tres horas anuales de licencia por salud mental.

Ajuste mensual del presentismo a partir de 2026.

Destaca el MTSS que este acuerdo es "el resultado de más de una década de construcción colectiva desde que, en 2008, el sector fuera incorporado a los Consejos de Salarios tras la promulgación de la Ley n.º 18.065 de Trabajo Doméstico, que garantizó por primera vez su inclusión en la negociación colectiva".

Asimismo, la definición de las categorías consolida un proceso de intercambio sostenido entre las partes, quienes a través del diálogo tripartito han logrado avanzar en un tema clave para el sector y para la región, agrega.

El acuerdo establece beneficios vinculados a cuidados y salud mental, aspectos fundamentales en las relaciones laborales actuales. También se realizarán ajustes en el presentismo y se creará una Comisión Tripartita para elaborar un protocolo sobre violencia, acoso y salud en el trabajo.