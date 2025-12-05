Empresa forestal neozelandeza se instalará en Uruguay con una inversión de US$ 100 millones

La intención de la compañía era recibir los beneficios que otorga la Ley de Inversiones para la adquisición de maquinaria, equipos, instalaciones y realizaciones de compras fijas.

Para recibir las exenciones se comprometió a generar empleo, aumentar las exportaciones y utilizar tecnologías limpias.

Inversión superior a los 100 millones de dólares

Luego de la evaluación, los ministerio de Economía e Industria emitieron el 5 de noviembre una resolución en la declararon promovida la actividad del proyecto de inversión de Claymark Uruguay por 632 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes, al tipo de cambio actual, a US$ 103,5 millones.

Con el ingreso de la inversión al régimen de Comap, la compañía quedó exonerada en forma total de tasas y tributos (incluido el IVA) a la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil.

Además se le otorgó un crédito por el IVA incluido en la adquisición en el mercado local de materiales y servicios destinados a las obras, por hasta un monto imponible equivalente a US$ 55 millones.

La empresa también recibió la exoneración casi total del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).