Tras decir que "se le caía un huevo", renunció a su cargo directora de la Intendencia de Salto

“Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar porque no era lo que yo quería”, comienza diciendo.

“Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan; esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto. Agarré esto porque me dijeron: ‘Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado’. ¿Y qué hice yo? Agarro esto”, señaló la jerarca. La directora habría dicho que Desarrollo Social le “embola” y se le “cae un huevo” el cargo que tiene en la comuna salteña.

“Carlitos (Albisu) lo tiene muy claro. Era: o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más, María Eugenia se inmola”, apuntó.

Rechazo y pedido de renuncia

El Partido Socialista consideró que los dichos son “inaceptables”, y que la jerarca se expresó “en forma despectiva e insensible en relación con la tarea que desempeña” y que durante su gestión “ha demostrado insensibilidad y falta de empatía”. Por esos motivos, exhortaron a Albisu a “solicitar la renuncia inmediata”.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) aseguró que Taruselli “desvaloriza el área bajo su responsabilidad al mero hecho de ocupar cargos para su equipo” y que, de ser verdad lo dicho, “resultan incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida”.

La carta de renuncia

En la carta de renuncia dirigida al intendente, Taruselli explicó que el cargo en la Intendencia no era su opción inicial al momento de asumir responsabilidades dentro del gobierno departamental, pero que decidió aceptarlo “por sentido de responsabilidad política”.

Explicó que los audios divulgados fueron grabados “sin su consentimiento” en una reunión privada de su agrupación política. Aseguró que su difusión fue realizada por personas “ajenas a ella y por medios de comunicación”, y presentó una denuncia en Delitos Informáticos.