Acuerdo comercial UE-Mercosur se firmará el 17 de enero en Paraguay

Acuerdo aplazado

Sin embargo, la firma se aplazó a pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que solicitó más tiempo para asegurarse de que los productores agropecuarios de su país no se van a ver perjudicados por la entrada masiva de productos del Mercosur.

Este viernes, la parte europea aprobó el acuerdo después de que, finalmente, Italia venciera sus reticencias y votara a favor, creando así la mayoría suficiente para que saliera adelante.

Argentina y los países del Mercosur "accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15 por ciento del PBI mundial", destacó Quirno.

Menos aranceles

"La UE eliminará aranceles para el 92 por ciento de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5 por ciento De esta forma, el 99 por ciento de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas", añadió.

Más temprano, el presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó al acuerdo comercial como el "más grande la historia de la humanidad" y una "enorme oportunidad para su país".

Asimismo, destacó el carácter histórico de que la firma se realice en Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

(Sputnik)