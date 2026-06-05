Orsi saludó acuerdo con Unión Europea y destacó apertura del país

Fue una línea de continuidad que se vio reflejada en los distintos discursos, expresó. “La alta política hizo su trabajo”, dijo. Añadió que el próximo 1.° de julio Uruguay asumirá la presidencia temporal del bloque y continuará en este camino.

Reflexionó que en el esquema de la geopolítica actual, el océano Atlántico se caracteriza por un protagonismo que había perdido. “Acostumbramos la mirada a pensar que todo se había vuelto hacia el gran Pacífico y que todo lo que fuera exitoso apuntaba hacia allá”, aseguró.

Finalmente, manifestó la intención de Uruguay respecto a contribuir con la generación de acuerdos cada vez que asuma el liderazgo de los procesos de integración. “Nos gusta asumir ese rol”, afirmó el mandatario, quien agregó que Uruguay es una nación de brazos abiertos y construcción de puentes.

El rol del Mercosur

En el acto también participó el miembro del Patronato de la Fundación Euroamérica, Enrique Iglesias, quien afirmó que encuentros como el Foro Uruguay-Unión Europea generan iniciativas para propiciar las inversiones, el crecimiento y el comercio.

Asimismo, remarcó conocer cabalmente la especial preocupación del presidente Orsi sobre este tipo de activos que surgen del intercambio.