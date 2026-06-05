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Política

protagonismo del mercosur

Orsi saludó acuerdo con Unión Europea y destacó apertura del país

Destacó Orsi que en el esquema de la geopolítica actual, el océano Atlántico se caracteriza por un protagonismo que había perdido.

Orsi en el foro con la Unión Europea.

Orsi en el foro con la Unión Europea.

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En su participación en el foro Mercosur Unión Europea en Montevideo, organizado en en el marco del acuerdo comercial firmado en enero, el presidente Yamandú Orsi destacó que tras décadas de distanciamiento y negociación sin éxito, ahora se logró “reformular el vínculo Europa América Latina, con el protagonismo de el Mercosur, como alternativa a lo que pasa hoy en el mundo”.

Para el mandatario, “la Unión Europea, el Mercosur y la Celac son potentes en sí mismo, pero lo mejor es cómo esos conglomerados o archipiélagos se conectan, en contraposición a lo que podría ser islas”.

Orsi recordó la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre del Mercosur de diciembre de 2024 y valoró la continuidad en la interna del Mercosur en los sucesivos meses, a pesar de los matices existentes entre los países que integran el bloque.

Fue una línea de continuidad que se vio reflejada en los distintos discursos, expresó. “La alta política hizo su trabajo”, dijo. Añadió que el próximo 1.° de julio Uruguay asumirá la presidencia temporal del bloque y continuará en este camino.

Reflexionó que en el esquema de la geopolítica actual, el océano Atlántico se caracteriza por un protagonismo que había perdido. “Acostumbramos la mirada a pensar que todo se había vuelto hacia el gran Pacífico y que todo lo que fuera exitoso apuntaba hacia allá”, aseguró.

Finalmente, manifestó la intención de Uruguay respecto a contribuir con la generación de acuerdos cada vez que asuma el liderazgo de los procesos de integración. “Nos gusta asumir ese rol”, afirmó el mandatario, quien agregó que Uruguay es una nación de brazos abiertos y construcción de puentes.

El rol del Mercosur

En el acto también participó el miembro del Patronato de la Fundación Euroamérica, Enrique Iglesias, quien afirmó que encuentros como el Foro Uruguay-Unión Europea generan iniciativas para propiciar las inversiones, el crecimiento y el comercio.

Asimismo, remarcó conocer cabalmente la especial preocupación del presidente Orsi sobre este tipo de activos que surgen del intercambio.

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