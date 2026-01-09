Unión Europea aprueba el acuerdo comercial con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ratificó este viernes 9 de enero de 2026 la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Esta decisión pone fin a un proceso de negociación que se extendió por más de 25 años y marca el nacimiento del mayor tratado comercial en la historia del bloque europeo, tras meses de intensas disputas internas y gestiones diplomáticas de alto nivel.
La aprobación se consolidó luego de que los representantes de los 27 países miembros alcanzaran los votos positivos de al menos 15 naciones que representan el 65 por ciento de la población total de la Unión, cumpliendo así con el requisito legal para su validación. El respaldo definitivo fue posible gracias a una serie de nuevas concesiones otorgadas al sector agrícola europeo, el cual mantenía una fuerte resistencia ante la competencia de productos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Un factor determinante para romper el estancamiento fue el cambio de postura de Italia. Tras haber bloqueado el consenso en diciembre pasado para exigir mayores garantías para sus productores, el gobierno italiano destacó ahora los beneficios estratégicos del pacto. Países defensores del acuerdo, liderados por España y Alemania, sostienen que esta alianza es vital para que Europa diversifique sus oportunidades comerciales frente a la creciente competencia de China y las políticas arancelarias de Estados Unidos.
Pasos siguientes: firma y aprobación de Eurocámara
El siguiente hito tendrá lugar la próxima semana en Paraguay, donde se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rubrique el documento junto a los mandatarios sudamericanos.
Sin embargo, la implementación del tratado aún debe superar una etapa crítica en la Eurocámara, donde se prevé una votación decisiva en el mes de abril. En esa instancia, un grupo de aproximadamente 150 eurodiputados ya ha manifestado su intención de recurrir a la justicia para intentar frenar la aplicación de un acuerdo que, a pesar de los avances, sigue generando divisiones políticas en el parlamento.