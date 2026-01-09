Unión Europea aprueba el acuerdo comercial con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

La aprobación se consolidó luego de que los representantes de los 27 países miembros alcanzaran los votos positivos de al menos 15 naciones que representan el 65 por ciento de la población total de la Unión, cumpliendo así con el requisito legal para su validación. El respaldo definitivo fue posible gracias a una serie de nuevas concesiones otorgadas al sector agrícola europeo, el cual mantenía una fuerte resistencia ante la competencia de productos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.