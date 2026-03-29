El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría generar un crecimiento del 1,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, según un reciente informe del BID. El estudio también proyecta una mejora en indicadores sociales importantes.
Impacto positivo en indicadores sociales
Acuerdo UE-Mercosur podría reducir la pobreza en Uruguay hasta un 8,4%
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo anticipa que el acuerdo impulsaría la economía uruguaya, con efectos positivos en empleo, consumo y comercio exterior.