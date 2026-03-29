Acuerdo UE-Mercosur podría reducir la pobreza en Uruguay hasta un 8,4%

Exportaciones y dinamismo económico

El informe también prevé un importante crecimiento del comercio exterior. Las exportaciones uruguayas aumentarían un 12,1%, mientras que las importaciones crecerían un 38,3%, en un escenario de mayor apertura.

Este dinamismo se trasladaría al mercado interno, impulsando el consumo privado y generando nuevas oportunidades productivas. El BID destaca que Uruguay sería uno de los países del bloque más beneficiados en términos relativos, especialmente en sectores exportadores y actividades intensivas en empleo.

El acuerdo busca reducir aranceles y facilitar el comercio entre ambos bloques, promoviendo inversiones y consolidando un impulso sostenido a la actividad económica nacional.