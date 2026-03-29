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Política acuerdo | economía |

Impacto positivo en indicadores sociales

Acuerdo UE-Mercosur podría reducir la pobreza en Uruguay hasta un 8,4%

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo anticipa que el acuerdo impulsaría la economía uruguaya, con efectos positivos en empleo, consumo y comercio exterior.

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Uruguay y el impacto del acuerdo UE - Mercosur 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría generar un crecimiento del 1,9% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, según un reciente informe del BID. El estudio también proyecta una mejora en indicadores sociales importantes.

Entre los datos más relevantes, se destaca una posible reducción de la pobreza hasta el 8,4%, junto con una caída del desempleo cercana al 2%. Además, el consumo podría aumentar en torno al 2,5%, reflejando un impacto positivo en el nivel de vida de la población.

Desde el gobierno señalaron que se trata de estimaciones, aunque remarcaron el potencial del acuerdo para fortalecer la inserción internacional del país.

Exportaciones y dinamismo económico

El informe también prevé un importante crecimiento del comercio exterior. Las exportaciones uruguayas aumentarían un 12,1%, mientras que las importaciones crecerían un 38,3%, en un escenario de mayor apertura.

Este dinamismo se trasladaría al mercado interno, impulsando el consumo privado y generando nuevas oportunidades productivas. El BID destaca que Uruguay sería uno de los países del bloque más beneficiados en términos relativos, especialmente en sectores exportadores y actividades intensivas en empleo.

El acuerdo busca reducir aranceles y facilitar el comercio entre ambos bloques, promoviendo inversiones y consolidando un impulso sostenido a la actividad económica nacional.

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