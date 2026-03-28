El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), junto a los análisis del observatorio regional MetSul y datos técnicos de Windguru, alertan sobre un escenario de marcada inestabilidad climática con tormentas y temperaturas inusualmente altas creando esa sensación de calor que afectarán a todo el territorio nacional durante el último fin de semana del mes.
LLuvias y aire caliente
Alerta meteorológica: tormentas fuertes y una "burbuja de calor" amenazan el cierre del mes
Inumet activa alerta amarilla por tormentas fuertes, mientras MetSul advierte por un "veranillo" con máximas de 35°C y alta humedad en todo Uruguay.