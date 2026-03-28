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Sociedad alerta | tormentas | calor

LLuvias y aire caliente

Alerta meteorológica: tormentas fuertes y una "burbuja de calor" amenazan el cierre del mes

Inumet activa alerta amarilla por tormentas fuertes, mientras MetSul advierte por un "veranillo" con máximas de 35°C y alta humedad en todo Uruguay.

Alerta por tormentas en Uruguay

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), junto a los análisis del observatorio regional MetSul y datos técnicos de Windguru, alertan sobre un escenario de marcada inestabilidad climática con tormentas y temperaturas inusualmente altas creando esa sensación de calor que afectarán a todo el territorio nacional durante el último fin de semana del mes.

Inumet: alerta amarilla por frente semi-estacionario

El organismo oficial ha emitido una Alerta Amarilla vigente para este sábado 28 de marzo. Un frente semi-estacionario afecta al país, generando tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

  • Riesgos asociados: Intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes en zonas de tormenta.

  • Perspectiva: La inestabilidad continuará el domingo 29, con mejoras temporarias y neblinas matinales. Se espera que las condiciones mejoren definitivamente a partir del martes 31 de marzo.

MetSul: advertencia por "burbuja de aire caliente"

El centro meteorológico MetSul (Brasil) destaca que, a pesar de estar técnicamente en otoño, Uruguay se verá influenciado por una potente masa de aire cálido.

  • Temperaturas extremas: En los departamentos del norte (Artigas, Rivera y Salto), las máximas podrían oscilar entre los 35°C y 38°C.

  • Efecto Humedad: En el sur y este, aunque las temperaturas serán menores (máximas de 27°C a 30°C), la alta humedad elevará la sensación térmica, manteniendo un ambiente "pesado" y sofocante.

Windguru: condiciones de viento y navegación

Para la faja costera y el Río de la Plata, los modelos de Windguru indican:

  • Vientos: Predominio del sector Noreste (NE) rotando al Este (E) con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

  • Rachas: Se prevén ráfagas de hasta 40 km/h asociadas al desarrollo de nubes de tormenta, lo que sugiere precaución para la navegación deportiva y actividades al aire libre en playas.

Resumen del pronóstico extendido:

  • Sábado 28: Nuboso y cubierto. Tormentas y lluvias. Máx: 27°C.

  • Domingo 29: Persistencia de tormentas aisladas. Muy húmedo. Máx: 28°C.

  • Lunes 30: Probables lluvias aisladas en la mañana, mejorando. Máx: 29°C.

  • Martes 31: Soleado. Baja probabilidad de precipitaciones. Máx: 28°C.

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