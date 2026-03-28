La dura respuesta de Cardama al gobierno: "Proceder errático, confuso, incorrecto y prepotente"

-"Lo único que ratifica su comunicación es un modo de proceder abusivo, y malintencionado del Estado uruguayo que ratifica que nunca les interesó escuchar razones de tipo alguno estando en cambio comprometidos desde el inicio únicamente con concluir a como diera lugar (...) el contrato".

-"El Estado-MDN sigue ignorando olímpicamente que Francisco Cardama S.A. (Cardama) fue una víctima de lo sucedido y no al contrario", dice respecto a las garantías.

-"El Estado jamás menciona que Cardama denunció penalmente la situación", critica el astillero.

Dura crítica al gobierno

-"El Estado-MDN obró siempre contra el principio de inocencia".

-Cardama dice haber sido tratado "de modo medieval" y perjudicado en la conferencia de prensa del 22 de octubre del año pasado.

-El gobierno se preocupó por "enlodar a Cardama", en lugar de exhibir su interés por constituir "una nueva garantía", lamenta el astillero.

-"El Estado-MDN jamás intimó" a la contraparte para que se formara otra garantía, "y dinamitó incluso instancias de mediación para evitar cualquier posibilidad de acción".

-Cardama consigna que con fecha 27 de enero de este año el Estado envió dos comunicaciones oficiales avisando que "la garantía de reembolso no se había constituido y que ello ameritaba la rescisión del contrato".

Ataque al Ministerio de Defensa

-La firma de Galicia sostiene en respuesta que logró dejar "en evidencia que el Estado-MDN manipuló y ocultó la información que le fue dada por la empresa Redbridge y que el Estado-MDN supo desde mucho antes del 21/1/26 que la garantía estaba perfectamente constituida e incluso contó también con el texto de la misma".

-Con ironía, la empresa gallega agrega que no encuentra explicación para entender por qué el Estado "no hizo el análisis" sobre esta garantía "antes de efectuar los pagos que hizo, o bien antes de salir a montar una conferencia de prensa".

"Todo en el actuar del Estado-MDN es una incongruencia, una improvisación prepotente; el único punto en común en todas las gestiones del Estado-MDN es el compromiso y deseo de concluir a como diera lugar que se debía rescindir el contrato".