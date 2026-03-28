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Política Carlos Albisu | Tribunal de Cuentas |

En la mira

Intendencia de Salto recibió 2.300 observaciones del Tribunal de Cuentas en lo que va de la gestión de Carlos Albisu

La Intendencia de Salto está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas en la gestión del intendente Carlos Albisu.

Carlos Albisu, intendencia de Salto.

Carlos Albisu, intendencia de Salto.

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Por Redacción Caras y Caretas

La gestión de la Intendencia de Salto, encabezada por el intendente de la Coalición Republicana, Carlos Albisu, quedó en el centro de la polémica tras conocerse que acumula 2.300 observaciones del Tribunal de Cuentas de la República en lo que va del período. El monto total involucrado asciende a 448 millones de pesos.

La información fue difundida por Infocapital, a partir de una respuesta oficial del organismo de contralor ante una solicitud de acceso a la información pública.

Según el informe, las observaciones refieren principalmente a procedimientos de compra realizados sin licitación, sin respaldo presupuestal o mediante asignaciones directas. Las áreas involucradas incluyen servicios de limpieza, luminaria y publicidad, rubros sensibles en la gestión cotidiana de cualquier administración departamental.

Informe del Tribunal de Cuentas

El volumen de observaciones y el monto comprometido reavivan el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública a nivel departamental. En ese marco, desde la Departamental del Frente Amplio en Salto surgieron cuestionamientos políticos a la conducción de la intendencia.

El dirigente frenteamplista Luis Alonso expresó su preocupación por lo que considera una falta de garantías en los procesos de contralor. Señaló que la situación compromete la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un seguimiento efectivo sobre la administración de los recursos públicos.

Gestión de Carlos Albisu

Alonso cuestionó además que la gestión de Albisu no estaría cumpliendo con las exigencias establecidas por el Tribunal de Cuentas, particularmente en lo relativo a asegurar procedimientos transparentes y ajustados a la normativa vigente.

El caso vuelve a poner en foco el rol del Tribunal de Cuentas como órgano clave en la supervisión del gasto público y abre interrogantes sobre la calidad institucional en la administración departamental de Salto, en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve un aspecto central del debate político

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