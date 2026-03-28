Intendencia de Salto recibió 2.300 observaciones del Tribunal de Cuentas en lo que va de la gestión de Carlos Albisu

Informe del Tribunal de Cuentas

El volumen de observaciones y el monto comprometido reavivan el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública a nivel departamental. En ese marco, desde la Departamental del Frente Amplio en Salto surgieron cuestionamientos políticos a la conducción de la intendencia.

El dirigente frenteamplista Luis Alonso expresó su preocupación por lo que considera una falta de garantías en los procesos de contralor. Señaló que la situación compromete la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un seguimiento efectivo sobre la administración de los recursos públicos.

Gestión de Carlos Albisu

Alonso cuestionó además que la gestión de Albisu no estaría cumpliendo con las exigencias establecidas por el Tribunal de Cuentas, particularmente en lo relativo a asegurar procedimientos transparentes y ajustados a la normativa vigente.

El caso vuelve a poner en foco el rol del Tribunal de Cuentas como órgano clave en la supervisión del gasto público y abre interrogantes sobre la calidad institucional en la administración departamental de Salto, en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve un aspecto central del debate político