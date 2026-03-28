El salario real se acelera y crece un 2% debido a la baja de la inflación

Si bien la situación global es compleja por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que llevó en las últimas horas a un aumento en el precio de los combustibles, hay algunos indicadores positivos, por ejemplo el salario real se aceleró y creció un 2% en febrero, con un mayor impulso del sector privado por encima de la administración pública, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La suba de los salarios nominales fue de 5,22%, un retroceso en la comparación con enero. Sin embargo, la inflación registrada el mes pasado fue del 3,11%, la más baja en 70 años, lo que mejoró la comparación en términos reales y consolidó el nivel de los ingresos de un Uruguay que es el país de la región con el mayor salario mínimo en dólares.
Los ingresos del sector privado en términos reales mejoraron por encima de ese nivel y se ubicaron un 2,20% por delante de febrero de 2024, mientras que la suba fue menor en la administración pública, donde el incremento fue del 1,78%, con matices entre las diversas ramas.
Suba de salarios por sectores
El sector que más vio fortalecido sus salarios en los últimos 12 meses fue Hoteles y restaurantes, con una mejora del 7,70%, coincidente con una mayor actividad por la temporada de verano.
Un poco más atrás, pero por encima del promedio, se ubicaron los salarios de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,45%), Intermediación Financiera (6,14%), Construcción (5,89%).
Cerca de la media estuvieron Servicios sociales y de salud (5,36%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,33%) e Industrias manufactureras (5,22%). En tanto, por debajo estuvieron Comercio (4,56%) y Enseñanza (4,05%).
Con respecto al ámbito público, el relevamiento del INE precisó que los salarios en los gobiernos departamentales mejoraron un 5,49%, frente al 5,07% de los del gobierno central y el 4,75% en las empresas públicas.