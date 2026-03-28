El salario real se acelera y crece un 2% debido a la baja de la inflación

Suba de salarios por sectores

El sector que más vio fortalecido sus salarios en los últimos 12 meses fue Hoteles y restaurantes, con una mejora del 7,70%, coincidente con una mayor actividad por la temporada de verano.

Un poco más atrás, pero por encima del promedio, se ubicaron los salarios de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,45%), Intermediación Financiera (6,14%), Construcción (5,89%).

Cerca de la media estuvieron Servicios sociales y de salud (5,36%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,33%) e Industrias manufactureras (5,22%). En tanto, por debajo estuvieron Comercio (4,56%) y Enseñanza (4,05%).

Con respecto al ámbito público, el relevamiento del INE precisó que los salarios en los gobiernos departamentales mejoraron un 5,49%, frente al 5,07% de los del gobierno central y el 4,75% en las empresas públicas.