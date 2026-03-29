El miércoles 1 de abril comienza la 45ª edición de la Fiesta Criolla del Parque Roosevelt

Como siempre, tendrá como eje central las jineteadas y actividades tradicionales, con participación de delegaciones nacionales e internacionales, junto a una programación musical que reunirá a artistas de distintos géneros en el escenario principal. A esto se suman los espacios y actividades del Gobierno de Canelones, que incluyen iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la promoción de emprendimientos y actividades recreativas. Se desplegarán propuestas específicas orientadas a distintos públicos, incluyendo espacios para infancias, juegos, espectáculos de payadores y danzas folclóricas, así como servicios y dispositivos institucionales que buscan fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Detalles de la Criolla

Las puertas de la edición 2026 se abrirán desde el miércoles 1 de abril, siempre a las 10:00 horas. Los espectáculos estelares tendrán lugar en el ruedo central, comenzando a las 19:00 horas, según el siguiente detalle:

Miércoles 1 de abril: Pablo Altesor – Catherine Vergnes – Matías Valdéz – La Penúltima.

Jueves 2 de abril: Rienda Suelta – El Alemán – Luana – Lucas Sugo.

Viernes 3 de abril: Guadalupe Romero – Larbanois & Carrero – La Dosis – Herederos Para Vos.

Sábado 4 de abril: Dúo Coames – Copla Alta – La Nueva Escuela – Cumbia Club.

Domingo 5 de abril: La Misma Cuadra – Emiliano y el Zurdo + Alejandro Balbis – Chacho Ramos.

Carácter familiar

Durante el lanzamiento de la criolla, el presidente del Comité Organizador, Jaime Bandeira, destacó el carácter familiar de la propuesta y la continuidad de una tradición que se sostiene en el tiempo. Señaló que la criolla mantiene su esencia ofreciendo actividades durante toda la jornada, donde el ruedo ocupa un lugar central.

Indicó que se espera superar los 50.000 visitantes, en línea con las últimas ediciones, y subrayó el alcance nacional e internacional del evento.