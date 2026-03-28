Los 5 mejores destinos de Uruguay que no podés dejar de visitar esta Semana de Turismo

Paysandú: La 61ª Semana de la Cerveza promete una cartelera internacional en su Anfiteatro del Río Uruguay, acompañada de una feria comercial y gastronómica que moviliza a toda la región.

Salto: Las Termas del Daymán y Arapey operan al 100% de su capacidad, ofreciendo el clásico descanso en aguas termales y parques acuáticos para toda la familia.

3. Conexión natural: sierras, minas y enoturismo

Para quienes buscan alejarse de las multitudes, las tendencias de 2026 apuntan al interior profundo:

Lavalleja: Villa Serrana y el Salto del Penitente se posicionan como los destinos favoritos para el senderismo y el descanso místico.

Artigas (Turismo Minero): El safari minero para conocer los yacimientos de amatistas y ágatas se consolida como una de las experiencias más exóticas y buscadas del año.

Ruta del Vino: Bodegas en Canelones, Colonia y Maldonado abren sus puertas con propuestas de "Cosecha en Familia", permitiendo a los turistas participar activamente en la vendimia tardía.

4. Colonia: Historia y "otoño gastronómico"

Colonia del Sacramento, Patrimonio de la Humanidad, lanza su campaña "Viví Colonia en Otoño", con circuitos peatonales nocturnos en el Barrio Histórico y una renovada ruta gastronómica en Carmelo que destaca los quesos y vinos locales.

5. Treinta y Tres: El templo del canto popular

El quinto destino destacado es el Parque Olimar, donde se desarrolla la 52ª edición del Festival del Olimar "Maestro Ruben Lena". Del 28 de marzo al 2 de abril, el escenario "A orillas del Olimar" recibirá a figuras como Larbanois & Carrero y Ruben Rada. Este año, el festival suma una fuerte apuesta joven con noches dedicadas al rock y la música urbana, manteniendo su histórica entrada gratuita.

Resumen de eventos clave: