Los 5 mejores destinos de Uruguay que no podés dejar de visitar esta Semana de Turismo

Con el inicio de la Semana de Turismo, Uruguay despliega una oferta diversa que combina sus raíces criollas, el relax termal y una creciente apuesta por el ecoturismo. Desde la Intendencia de Montevideo hasta los departamentos del litoral y el este, el país se moviliza para recibir a miles de visitantes locales y regionales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
1. Montevideo: El corazón de la tradición y el cine
La capital uruguaya se convierte en el epicentro cultural con dos eventos de gran magnitud:
-
99ª Semana Criolla del Prado: El evento tradicional por excelencia celebra casi un siglo de historia con jineteadas, más de 1.000 artistas en seis escenarios, ferias artesanales y una oferta gastronómica que destaca lo mejor del campo en la ciudad.
44° Festival Cinematográfico Internacional: Para quienes buscan refugio en la cultura, Cinemateca Uruguaya ofrece una cartelera de estrenos mundiales y debates con directores, consolidando a Montevideo como referente del cine independiente.
2. El litoral: Termas y la mítica Semana de la Cerveza
El norte y litoral oeste se preparan para su temporada más fuerte:
-
Paysandú: La 61ª Semana de la Cerveza promete una cartelera internacional en su Anfiteatro del Río Uruguay, acompañada de una feria comercial y gastronómica que moviliza a toda la región.
Salto: Las Termas del Daymán y Arapey operan al 100% de su capacidad, ofreciendo el clásico descanso en aguas termales y parques acuáticos para toda la familia.
3. Conexión natural: sierras, minas y enoturismo
Para quienes buscan alejarse de las multitudes, las tendencias de 2026 apuntan al interior profundo:
-
Lavalleja: Villa Serrana y el Salto del Penitente se posicionan como los destinos favoritos para el senderismo y el descanso místico.
Artigas (Turismo Minero): El safari minero para conocer los yacimientos de amatistas y ágatas se consolida como una de las experiencias más exóticas y buscadas del año.
Ruta del Vino: Bodegas en Canelones, Colonia y Maldonado abren sus puertas con propuestas de "Cosecha en Familia", permitiendo a los turistas participar activamente en la vendimia tardía.
4. Colonia: Historia y "otoño gastronómico"
Colonia del Sacramento, Patrimonio de la Humanidad, lanza su campaña "Viví Colonia en Otoño", con circuitos peatonales nocturnos en el Barrio Histórico y una renovada ruta gastronómica en Carmelo que destaca los quesos y vinos locales.
5. Treinta y Tres: El templo del canto popular
El quinto destino destacado es el Parque Olimar, donde se desarrolla la 52ª edición del Festival del Olimar "Maestro Ruben Lena". Del 28 de marzo al 2 de abril, el escenario "A orillas del Olimar" recibirá a figuras como Larbanois & Carrero y Ruben Rada. Este año, el festival suma una fuerte apuesta joven con noches dedicadas al rock y la música urbana, manteniendo su histórica entrada gratuita.
Resumen de eventos clave:
-
Semana Criolla del Prado: 29 de marzo al 5 de abril.
Semana de la Cerveza (Paysandú): Programación artística diaria en la costanera.
Vuelta Ciclista del Uruguay: La 81ª edición recorrerá las rutas nacionales, uniendo pueblos en una fiesta deportiva única.
Festival del Olimar (Treinta y Tres): El templo del canto popular uruguayo a orillas del río.