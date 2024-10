Aguirre: "El VAR cada vez me gusta menos, no me cierra"

Para Aguirre la Libertadores es prioridad

El entrenador tiene claro que la Copa Libertadores es la prioridad. "El objetivo, y aclaro que queremos ganar estos dos partidos, queremos llegar lo más sanos al partido con Botafogo y con la mayoría del plantel. No necesariamente voy a usar a todos el miércoles. Cuando nos dirigía el maestro Tabárez y teníamos una semifinal, en el campeonato local jugaban suplentes. En el 2011 cuando avanzamos a etapas decisivas hicimos lo mismo. Darle la prioridad total a los partidos de Copa Libertadores tiene lógica", aseguró Aguirre.

"No quiero decir que no le damos importancia al campeonato local, porque no es la verdad. La prioridad es lo más importante, trascendente e increíble y de lo que todo el Uruguay está pendiente: los partidos de Copa Libertadores. No me sorprendieron los partidos de Peñarol con Flamengo y no me sorprendió pasar a Flamengo cuando ellos podían ser los grandes candidatos. Sentíamos que podía pasar. Botafogo tiene más que Flamengo. Está en un mejor momento", dijo Aguirre.

El VAR en el ojo de la tormente

La Fiera también habló del funcionamiento del VAR en los últimos partidos del torneo local. "Hay que pensar que son errores (arbitrales), pero el VAR cada día me gusta menos. ¿Cuál es el criterio para ponerse de acuerdo? No es un cuestionamiento a los árbitros de acá, el VAR no me cierra. Hay criterios que si vos repasas por todos lados las cosas que pasan, no justifica. Pensé que el VAR iba a aportar, pero no está aportando. Es algo frío, da lugar a especulaciones y los criterios no me quedan claros. Soy respetuoso de los árbitros y prefiero confiar", dijo el técnico aurinegro.

"No le pongo foco a los audios del VAR del clásico. ¿De qué me sirve saber que pasó con la jugada de Báez? Marchaste. Pudo haber sido un error humano, o no. Que era roja no hay ninguna duda ¿y?. Escuché un rumor (sobre lo dicho a Leodán González en el GPC). Hay gente que no existe, no tiene ninguna credibilidad de nada, cualquier loco suelto da una opinión o genera un rumor. No voy a hablar de eso, es una estupidez. No entro en eso, por suerte hace muchos años que dirijo y no me gusta generar polémica, pero lamentablemente hoy el tema de las redes da lugar a que cualquier idiota o incapaz diga una mentira y sea un rumor. La situación del clásico desbordó a todos. Friamente podes pensar que había que suspenderlo, pero había que estar ahí. Ya fue y no quiero poner el foco en eso", sentenció.