Ronald Araujo viajó a Barcelona este domingo para que la sanidad de su club trabaje en su recuperación, luego de constatarse una contractura en uno de los gemelos que le impidió estar en la despedida del público en Pando y Canelones. Si bien no hay rotura fibrilar, está en duda para el debut en la Copa del Mundo.
Dolor de cabeza
Ronald Araujo viajó de urgencia a Barcelona por una lesión muscular
El zaguero de la selección sufrió una contractura y será atendido por la sanidad de su club. Por ahora, no corre riesgo su participación en el Mundial.