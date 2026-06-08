Ronald Araujo viajó de urgencia a Barcelona por una lesión muscular

“El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión”, añadió el informe. El futbolista “no participará de las actividades grupales del lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes 9”, día en que el plantel viajará de noche a Cancún, donde concentrará de cara al Mundial.

Uruguay debuta el 15

Uruguay debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes, cuando enfrente a Arabia Saudita a las 19 horas en Miami. En el mismo escenario chocará con Cabo Verde seis días después, y el viernes 26 cerrará la fase de grupos ante España en Guadalajara.