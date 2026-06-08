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Deportes Ronald Araújo |

Dolor de cabeza

Ronald Araujo viajó de urgencia a Barcelona por una lesión muscular

El zaguero de la selección sufrió una contractura y será atendido por la sanidad de su club. Por ahora, no corre riesgo su participación en el Mundial.

Ronald Araujo viajó a Barcelona.

Ronald Araujo viajó a Barcelona.

 Diego Lafalche / FocoUy
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Ronald Araujo viajó a Barcelona este domingo para que la sanidad de su club trabaje en su recuperación, luego de constatarse una contractura en uno de los gemelos que le impidió estar en la despedida del público en Pando y Canelones. Si bien no hay rotura fibrilar, está en duda para el debut en la Copa del Mundo.

Las Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió un comunicado explicando que el jugador “recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad”, a los efectos de “ayudar a resolver una molestia muscular”.

“El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión”, añadió el informe. El futbolista “no participará de las actividades grupales del lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes 9”, día en que el plantel viajará de noche a Cancún, donde concentrará de cara al Mundial.

Uruguay debuta el 15

Uruguay debutará en la Copa del Mundo el próximo lunes, cuando enfrente a Arabia Saudita a las 19 horas en Miami. En el mismo escenario chocará con Cabo Verde seis días después, y el viernes 26 cerrará la fase de grupos ante España en Guadalajara.

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