El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán anunció este lunes el cese de las operaciones militares de sus Fuerzas Armadas contra Israel. La cúpula militar iraní calificó la ofensiva como una "respuesta contundente" en defensa del pueblo libanés, aunque advirtió que cualquier nueva agresión de las fuerzas israelíes —incluso en el sur del Líbano— desencadenará "medidas mucho más severas y aplastantes".
Tregua
Irán anuncia el fin de su operación militar contra Israel, pero advierte con una respuesta "aplastante"
Irán frena su ofensiva tras los ataques cruzados en Beirut y Haifa, pero advierte con represalias severas si Israel rompe la tregua.