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Irán | operación militar | guerra

Tregua

Irán anuncia el fin de su operación militar contra Israel, pero advierte con una respuesta "aplastante"

Irán frena su ofensiva tras los ataques cruzados en Beirut y Haifa, pero advierte con represalias severas si Israel rompe la tregua.

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Irán 
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El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán anunció este lunes el cese de las operaciones militares de sus Fuerzas Armadas contra Israel. La cúpula militar iraní calificó la ofensiva como una "respuesta contundente" en defensa del pueblo libanés, aunque advirtió que cualquier nueva agresión de las fuerzas israelíes —incluso en el sur del Líbano— desencadenará "medidas mucho más severas y aplastantes".

El detonante: Ruptura de la tregua y ataques en Beirut

La reciente escalada se desencadenó el pasado domingo, cuando las fuerzas de Israel atacaron sin previo aviso los suburbios del sur de Beirut, dejando un saldo de múltiples víctimas. El bombardeo se ejecutó a pocos días de haber entrado en vigor un acuerdo de alto el fuego y desafiando la petición expresa de Estados Unidos de no atacar la capital libanesa. En represalia inmediata a esta ofensiva, Teherán ordenó un masivo lanzamiento de misiles hacia territorio israelí.

Guerra de infraestructura: El eje petroquímico bajo fuego

Las tensiones militares escalaron rápidamente hacia objetivos estratégicos y económicos de alta sensibilidad para ambas naciones:

  • Ofensiva israelí: Bombardeó "objetivos militares" en el oeste y centro de Irán, alcanzando además el complejo petroquímico de Mahshahr, bajo el argumento de que albergaba componentes críticos para el programa de misiles de Teherán.

  • Denuncia y réplica iraní: Las autoridades persas denunciaron daños materiales en las instalaciones de la compañía petroquímica Karoon provocados por proyectiles israelíes. Como contraofensiva, las fuerzas iraníes bombardearon un complejo petroquímico israelí en la ciudad portuaria de Haifa.

"Israel ha iniciado un juego peligroso al atacar infraestructura civil y petrolera en nuestro país; un juego que ahora abarcará todos los objetivos energéticos de la región", advirtió la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El estamento militar de Teherán concluyó asegurando que Israel y sus aliados "deberían haber aprendido la lección", dejando la mesa servida para un frágil escenario de disuasión regional supeditado al cese definitivo de las hostilidades.

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