Edil blanco propone un destino concreto para la camioneta de la discordia

Luego de la polémica generada por la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe que el presidente Yamandú Orsi adquirió antes de asumir el cargo y que finalmente terminó donando a la ANEP, ahora aparece el primer pedido formal para darle un destino al vehículo.
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Se trata de una solicitud formal realizada por el edil nacionalista Gonzalo Geribón, quien representa a San José en la Junta Departamental. En su planteo, Geribón propone que la camioneta de ocho plazas sea asignada a la Escuela 19 de Paso de Came, una institución rural ubicada en el departamento de San José.
Dificultades de traslado
Según detalló el edil en una carta enviada al presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, actualmente esa escuela cumple un rol fundamental para los jóvenes de la zona, ya que allí cursan educación media estudiantes que viven en parajes rurales. Sin embargo, el centro educativo cuenta con un vehículo muy antiguo, cuya capacidad ya resulta insuficiente para cubrir las necesidades de traslado de los alumnos.
Geribón argumentó que la incorporación de la camioneta donada por Orsi permitiría mejorar notablemente las condiciones de acceso a la educación para estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado. Además, sostuvo que contar con un medio de transporte más moderno y con mayor capacidad ayudaría a fortalecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, un problema recurrente en las zonas rurales del país.
El edil también destacó que la experiencia educativa que se desarrolla en Paso de Came es un ejemplo claro de descentralización educativa, y que para garantizar su continuidad es fundamental contar con el apoyo del Estado, tanto en recursos como en infraestructura.
Cabe recordar que esta solicitud surge apenas unos días después de que el presidente Yamandú Orsi decidiera desprenderse del vehículo en medio de un fuerte cuestionamiento público. La polémica se originó por las condiciones en las que Orsi compró la camioneta antes de asumir la Presidencia, especialmente por un descuento de 25.000 dólares que recibió en la operación. Ante las críticas y sin esperar el pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el mandatario anunció la donación del vehículo a la ANEP y declaró que a partir de ese momento utilizaría exclusivamente los autos oficiales de Presidencia.