Música y Cultura: La identidad propia de una creadora cuya familia es parte de la historia del arte de Uruguay

En 2019, se trasladó a Chile donde profundizó en la electrónica bajo el alias Isla Panorama. Ese año participó del MFest en Santiago, compartiendo escenario con Las Ligas Menores, y fue finalista de un taller de producción dictado por Álex Anwandter. En dicho taller, también fue seleccionada la argentina Maria Wolff. Además, su single “ Días ” fue elegido por Indie Hoy como una de las 10 mejores canciones uruguayas de ese año.

Tras la pandemia, Ino regresó a Montevideo y comenzó a publicar música bajo su nombre real. En 2023, lanzó su primer disco solista "Pasará" a través del sello Little Butterfly Records, donde exploró sonidos electrónicos, milonga y candombe, consolidando una propuesta pop renovadora. Este LP fue recibido con gran entusiasmo por la prensa uruguaya, destacando la combinación de elementos típicos de Uruguay con sonoridades más contemporáneas.

“Pasará” fue nominado a dos Premios Graffiti en las categorías Mejor Álbum de Pop Alternativo y Solista Femenina del Año.

En agosto de 2023 la artista abrió el show de Usted Señalemelo en Montevideo, marcando un punto alto en su proyección regional.

El 8 de agosto de agosto editó su segundo álbum, "Vigilia", un trabajo bailable con influencias del rock, la electrónica chilena y la experimentación a través de Little Butterfly Records. La banda cuenta con Krishna Della Valle en teclados y programaciones y Cecilia Simón como baterista.

Este próximo 6 de octubre ella y su banda harán la presentación oficial de "Vigilia" en la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sobre y nos reunimos para hablar un poco más de su perspectiva del arte , y específicamente, de la música.

Ino busca establecer su propia identidad artística más allá de su linaje familiar aunque no reniega del mismo sino que expresa orgullo por su herencia aunque enfatiza su deseo de expresar su propio estilo.

Destaca la influencia de los sintetizadores y la música electrónica, así como la importancia de las mujeres pioneras en este ámbito.

Resalta los desafíos que enfrentan los artistas en un mercado saturado y la necesidad de una conexión genuina con el público, más allá y por fuera de las estrategias de promoción.

Para ella es muy importante la relación entre el arte y la autenticidad, criticando el prejuicio que se asocia con el sufrimiento como único motor válido para la creación artística.

CYC: Siendo la nieta de Mauricio Rosencof y la hija de Renzo Teflón, si bien son datos de la realidad, tu propuesta es musical y no del estilo de "Los Tontos" sino más acercada al indie chileno pero me contarás más vos.

Ino Guridi:

Cuando uno tiene 15, 20 años de edad, está bien que si estás arrancando y venís de una familia como la mía, sea lo que se mencione pero yo tengo 31 años ahora y siento que hago música desde ya hace mucho tiempo. Ya hace 15 años que hago música y no quiero perder el norte sobre lo que quiero comunicar y cómo lo quiero hacer.

CYC: Hace poco hice una entrevista al proyecto "Isla de Flores", proyecto que también integrás, y algo que me parece destacable de Uruguay - y que no lo veo tanto en otras partes - es que aquí los artistas se vinculan, tienen buena onda entre ustedes, colaboran entre diferentes propuestas así sean de diversos estilos musicales. Siempre hay colaboraciones.

Ino Guridi:

Si, hay algo aquí , quizás por la geografía, por ser un país chico y aún más si me enfoco en Montevideo, que es lo que más conozco, puedo decir que somos muchos artistas que estamos queriendo tener nuestro propio estilo, nuestra propia onda pero el público no puede estar en varios lugares a la vez y entonces al estar varios colaborando en un mismo show, por ejemplo, se genera una sinergia donde los asistentes ven un espectáculo con varios músicos - tanto en el escenario como en la sala - lo que es un muy peculiar , es curioso, no pasa frecuentemente en otros lados. Es algo muy acá. También se produce que en las diferencias uno se encuentra y expande su sensibilidad.

La verdad es que siempre me tocó compartir con músicos que admiro mucho aunque hagamos estilos musicales distintos.

Siento que mi "mellizo" musical , en la actualidad, es Tallo (artista de Tacuarembó que recientemente también lanzó nuevo disco llamado "Criollo") Aparte somos de la misma generación y siento que es como el primer artista que veo de mi edad con el que sí, realmente más allá de la estética musical que manejamos, hay una cierta búsqueda, que no sé si es filosófica y /o conceptual, con la que me siento muy emparentada.

CYC: Vos rescatás mucho la importancia del uso de sntetizadores en las composiciones. ¿Por qué elegir ese tipo de instrumento para conectar o crear?

Ino Guridi:

Hay una mezcla entre mi historia personal y el instrumento.

A mí siempre me gustó mucho el bajo. Desde que tengo memoria, los graves en la música son los sonidos que más me importan y más me gustan y muchas veces esos bajos son bajos de sintetizador. No son necesariamente bajos tocados con un bajo. Y ahí fui investigando y me encontré con que el sintetizador es el instrumento camaleónico por excelencia, que puede transformarse en un millón de cosas. Entonces, me pareció tanto práctico como interesante por sus posibilidades.El poder crear efectos, trabajar lo atmosférico, y por otro lado, yo además soy zurda y entonces nunca me sentí cómoda tocando con la derecha. También me encontré en el teclado. Yo investigo mucho y al analizar la historia de la evolución del sintetizador, observé que está llena de mujeres. Las mujeres solemos acercarnos al sintetizador como herramienta para crear.

CYC: Contame un poco más sobre la unión del sintetizador y el género femenino.

Ino Guridi:

Hay un documental que se llama Sisters with Transistors que está narrado por Laurie Anderson, que es una pionera. Allí aparece nombrada Wendy Carlos, que es una mujer trans que fue quien hizo la música de "La Naranja Mecánica" y "2001: odisea del espacio".

Aparece Suzanne Ciani que también es una italiana pionera de los sintetizadores y de la producción musical; Delia Derbyshire que es una inglesa cuyos trabajos más conocidos fueron crear el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who producida por la BBC de Londres en 1963, por ejemplo.

En resumen, hubo muchas mujeres involucradas con la música como "de laboratorio" desde los comienzos de este instrumento especial.

Hay algo en ser mujer y experimentar con el sonido en este terreno.

De todas formas, más allá del sintetizador, hay situaciones que me parecen interesantes en cuanto a la historia de las mujeres. Desde cuando escribían libros con seudónimos masculinos para ser publicadas y luego, en el tiempo, en el caso de la guitarra eléctrica, una de las pioneras fue una mujer - y una mujer negra - que se llamaba Sister Rosetta Tharpe, que para mí, ella inventó el rock and roll. Era una mujer con una actitud increíble que tocaba increíble.

Después, leyendo la historia de la música grabada, me encontré con que el dueño de las primeras vitrolas las creó con el aparato y lo mezcló con la voz de una cantante de ópera y ahí surgen las primera vitrolas como resultado de ese experimento.

CYC: Pero, ¿Cuán conscientes somos de la influencia de las mujeres en la música?. Incluso vos siendo artista, tuviste que investigarlo.

Ino Guridi:

El mayor tema es hacer lo que a uno le gusta y vivir de eso. Sin dudas no es únicamente un tema de género, solo creo que para las mujeres es más difícil.

En la actualidad, hay varias bandas que llenan estadios y pocas de esas propuestas son de mujeres y lo que lastima es romantizar la pobreza.

Por ejemplo, quitando el género de lado, lo que le pasó a Eduardo Mateo, el haber estado en la indigencia, no es algo que debamos romantizar y asociar ese hecho con que era un gran artista.

Era un gran artista a pesar de esa situación. No nos debería pasar.

Mi meta artística siempre es la innovación, es la honestidad. Yo nunca voy a hacer un género de música que no me guste en pos de subirme a un tren de "éxito".Por otro lado, siempre estoy abierta a que la música que en un momento no me gustó después me pueda terminar gustando, eso puede pasar, pero yo hago esto porque es lo que a mí me gusta y si eso no responde a una masividad. Lo voy a hacer igual porque para mí lo artístico y la autenticidad están en primer lugar.

A mí me encanta el pop, el pop liso y llano. Me encanta la música que entiende todo el mundo, pero también me gustan cosas un poco más "raras" y quiero jugar con eso, quiero poder tener un punto medio entre una cosa y la otra y esa es mi búsqueda.

Con mi reciente disco, con "Vigilia", siento que logré mucho soltar un montón y dejarme ser. No ponerme tantos obstáculos, y parece que a la gente le gusta y eso me pone recontenta.

Para esta instancia de presentación en vivo en la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre el 6 de octubre, estamos preparando un show con invitados.

Si bien somos el núcleo de las tres que integramos la banda, , o sea, que somos el núcleo de los tres (Krishna Della Valle, Cecilia Simón e Ino Guridi) habrá algunas canciones con Rodrigo de Vaimaca Dub que es una banda que he visto en vivo muchas veces.

Entonces, me parece divertido invitar a Rodrigo.

También estará Federico (Morosini) de Julen y la gente sola, que es un colaborador de antaño. Yo di mis primeros pasos cantando con él en sus conciertos y en sus discos. Entonces, me parecía muy importante invitarlo a que fuera parte y ni que hablar la trayectoria que tiene Federico.

También estará Camila de Niña Lobo, que es una artista con una voz increíble y toca la guitarra eléctrica genialmente.

Va a estar Facu de Jhona Lemole y la orquesta deforme que también ha ayudado con el disco y es un tremendo guitarrista y no podía faltar Tallo con quien ya les conté que siento mucha afinidad musical y artística en general. ,

En cuanto a la puesta en escena, estoy trabajando con Sofía Ponce de León ,que es una iluminadora muy talentosa, y creando una atmósfera con las visuales, con la música, para que la audiencia se pueda sumergir en esa experiencia que fue muy pensada desde la creación del disco.

La invitación está hecha y los oídos abiertos. Si te pica el bichito de la curiosidad, dejá que lo haga y no te pierdas de asistir, y más importante, vivir esta experiencia a la que nos invita Ino Guridi.