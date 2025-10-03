La flotilla de la humanidad

En la flotilla, un contingente de héroes, entre los que se encuentran tres personas de Uruguay: Ana, Romina y Rodrigo, han arriesgado no sólo su libertad, sino también su integridad física para situar esta causa en el lugar en el que debe estar, como prioridad absoluta del mundo, porque no puede admitirse un genocidio transmitido en tiempo real, de comisión flagrante, sin que el escándalo se apodere de las conciencias del mundo. Los gobiernos que callan excitan la vergüenza. Aunque invoquen sesudos argumentos, no callan porque el silencio forme parte de una sofisticada estrategia, no callan porque sea una acrobacia obligatoria en jugada magistral que permitiría terminar con esta atrocidad: callan por complicidad o por genuflexión; si callan es porque carecen de valor, y no debe mediante una jactancia malhabida presentarse la indignidad como sabiduría.

Hoy hay que agradecer a esa multitud de compañeras y compañeros que intentaron llegar a Gaza y han sido capturados por Israel. Que su ejemplo cunda, que cada vez sean más y más las flotillas civiles que asumen la responsabilidad que los Estados no para detener este genocidio. Gracias a esas enormes militantes, Ana y Romina, Rodrigo y al resto de los navegantes. Están dando una lección al mundo y están llevando un poco de esperanza a los niños de Gaza que saben que más allá del horizonte hay seres humanos intentando salvarlos. Llegará el día en que emerjan los mástiles en el horizonte, y ese será el día del triunfo de la humanidad.