El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, marcó un quiebre en la agenda política nacional y encendió las alarmas sobre el poder creciente del narcotráfico en Uruguay. El diputado Nicolás Mesa, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, fue categórico: “El narcotráfico nos lleva puesto a todos si no actuamos en conjunto”.
Nicolás Mesa: "El narcotráfico nos lleva puesto a todos si no actuamos en conjunto"
El diputado frenteamplista y vicepresidente de la Comisión de Seguridad advirtió que el atentado contra la fiscal Ferrero debe ser un punto de inflexión para cerrar filas frente al crimen organizado y el narcotráfico.