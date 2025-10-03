Nicolás Mesa: "El narcotráfico nos lleva puesto a todos si no actuamos en conjunto"

Respaldar a la Fiscalía y la Policía

El legislador frenteamplista destacó que: “Ahora lo más importante es dejar trabajar a la Policía y a la Fiscalía de forma cuidadosa y silenciosa. Ya el mismo domingo hubo detenidos, lo que demuestra un trabajo serio de las fuerzas de seguridad”, subrayó.

Para Mesa, la institucionalidad está en juego y el respaldo debe ser firme. “La respuesta inmediata era necesaria, pero no puede quedar en declaraciones. El mensaje es que en Uruguay esta línea no se cruza”, remarcó.

El diputado advirtió que los indicios apuntan a un ataque vinculado al crimen organizado, un fenómeno que considera amenaza directa a la democracia. “En este momento tenemos la oportunidad de evitar lo que pasa en otros países de la región. Pero eso requiere un acuerdo político macro, porque si no, el narcotráfico nos arrasa a todos”, insistió.

En paralelo, el Senado y la bancada de Diputados aprobaron por unanimidad declaraciones de repudio al atentado y de respaldo a la fiscal Ferrero. Mesa valoró el gesto como una señal política clara.

“Este es el momento para tomar conciencia de la magnitud del problema. El narcotráfico no distingue colores partidarios, si no actuamos juntos, nos lleva puesto a todos”, afirmó.