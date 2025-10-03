Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Nicolás Mesa | narcotráfico |

Sesión permanente

Nicolás Mesa: "El narcotráfico nos lleva puesto a todos si no actuamos en conjunto"

El diputado frenteamplista y vicepresidente de la Comisión de Seguridad advirtió que el atentado contra la fiscal Ferrero debe ser un punto de inflexión para cerrar filas frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio.

Nicolás Mesa, diputado del Frente Amplio.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, marcó un quiebre en la agenda política nacional y encendió las alarmas sobre el poder creciente del narcotráfico en Uruguay. El diputado Nicolás Mesa, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, fue categórico: “El narcotráfico nos lleva puesto a todos si no actuamos en conjunto”.

Mesa relató que la Comisión decidió declararse en sesión permanente el mismo domingo tras conocerse la noticia, en una medida excepcional que reunió a todos los partidos con representación parlamentaria. “No pueden haber fisuras: el mensaje tiene que ser único. Este ataque fue contra una persona y su familia, pero también contra la institucionalidad y la democracia”, afirmó.

La decisión busca garantizar un seguimiento constante de la investigación y mantener un canal directo con el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior. Mesa, junto al presidente de la comisión, Pablo Odala, asumió el rol de nexo para recibir información de primera mano y transmitirla al Parlamento.

Respaldar a la Fiscalía y la Policía

El legislador frenteamplista destacó que: “Ahora lo más importante es dejar trabajar a la Policía y a la Fiscalía de forma cuidadosa y silenciosa. Ya el mismo domingo hubo detenidos, lo que demuestra un trabajo serio de las fuerzas de seguridad”, subrayó.

Para Mesa, la institucionalidad está en juego y el respaldo debe ser firme. “La respuesta inmediata era necesaria, pero no puede quedar en declaraciones. El mensaje es que en Uruguay esta línea no se cruza”, remarcó.

El diputado advirtió que los indicios apuntan a un ataque vinculado al crimen organizado, un fenómeno que considera amenaza directa a la democracia. “En este momento tenemos la oportunidad de evitar lo que pasa en otros países de la región. Pero eso requiere un acuerdo político macro, porque si no, el narcotráfico nos arrasa a todos”, insistió.

En paralelo, el Senado y la bancada de Diputados aprobaron por unanimidad declaraciones de repudio al atentado y de respaldo a la fiscal Ferrero. Mesa valoró el gesto como una señal política clara.

“Este es el momento para tomar conciencia de la magnitud del problema. El narcotráfico no distingue colores partidarios, si no actuamos juntos, nos lleva puesto a todos”, afirmó.

Embed - Show de Miércoles en Legítima Defensa - 17 setiembre - Atentado contra la Fiscal de Corte

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar