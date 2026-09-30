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Política Orsi | OSE  | Ferreri

hito inicial

Aguas Corrientes: Orsi encabeza colocación de piedra fundamental de nueva planta potabilizadora

El presidente Yamandú Orsi participará este miércoles del acto con el que OSE inicia las obras para reforzar el suministro de agua en Montevideo y el área metropolitana.

Orsi encabeza colocación de piedra fundamental de nueva planta de agua potable en Canelones.

Orsi encabeza colocación de piedra fundamental de nueva planta de agua potable en Canelones.

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La actividad tendrá lugar a las 12.:00 horas, en la intersección de las calles El Tordo y El Sabiá, donde autoridades de OSE concretarán el hito inicial de la reconfiguración del sistema de abastecimiento para Montevideo y la zona metropolitana.

Ferreri: "Un salto de cantidad y calidad"

La nueva planta producirá 200.000 metros cúbicos de agua potable con un proceso de desinfección más moderno mediante ionización, lo que no generará trihalometanos. La producción se sumará a los 600.000 metros cúbicos de la planta actual y permitirá mejorar la calidad del agua.

Se trata de "un salto de cantidad, pero también de calidad muy importante", aseguró días atrás el presidente de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, cuando anunciaba la actividad. En esa oportunidad, el jerarca recordó que la obra forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno junto a la séptima línea de bombeo, desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8 a la altura de Pando. Esta se comenzará a construir sobre fines de año. Estimo que la duración de ambos proyectos demandará de 24 a 30 meses.

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