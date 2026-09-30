Aguas Corrientes: Orsi encabeza colocación de piedra fundamental de nueva planta potabilizadora

Se trata de "un salto de cantidad, pero también de calidad muy importante", aseguró días atrás el presidente de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, cuando anunciaba la actividad. En esa oportunidad, el jerarca recordó que la obra forma parte de la renegociación del proyecto Neptuno junto a la séptima línea de bombeo, desde Aguas Corrientes hasta la ruta 8 a la altura de Pando. Esta se comenzará a construir sobre fines de año. Estimo que la duración de ambos proyectos demandará de 24 a 30 meses.