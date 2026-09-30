Con la colocación de la piedra fundamental en Aguas Corrientes, el gobierno formaliza este mediodía el inicio de los trabajos para construir una nueva planta de agua potable en el departamento de Canelones. Según confirmó Caras y Caretas con fuentes de Presidencia, la presencia del presidente Yamandú Orsi está pautada en su agenda.
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Aguas Corrientes: Orsi encabeza colocación de piedra fundamental de nueva planta potabilizadora
El presidente Yamandú Orsi participará este miércoles del acto con el que OSE inicia las obras para reforzar el suministro de agua en Montevideo y el área metropolitana.