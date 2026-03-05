Orsi habló ante empresarios argentinos sobre las oportunidades que brinda Uruguay para invertir

Estabilidad institucional: Respeto por las reglas del juego a largo plazo.

Fortaleza macroeconómica: Un entorno fiscal y monetario responsable.

Cohesión social: Un clima de paz que garantiza la sostenibilidad de los proyectos.

"Uruguay es un país para proyectos de largo aliento. Sectores como el agro, la tecnología y la forestación exigen paciencia, escala y, por sobre todo, estabilidad", afirmó el mandatario.

Una relación que trasciende lo comercial

El presidente hizo especial énfasis en la hermandad entre ambas naciones, señalando que el vínculo entre Uruguay y Argentina conforma un "espacio productivo y humano compartido". Según Orsi, la integración no es solo una meta económica, sino una identidad cultural que facilita el desarrollo conjunto.

Inserción pragmática y tecnológica

Con una mirada puesta en el futuro, el mandatario destacó que la estrategia de Uruguay es diversificada y pragmática, orientada a atraer inversiones que incorporen tecnología, conocimiento e innovación.

Para los representantes de las 200 empresas presentes, el mensaje fue claro: Uruguay se posiciona como el socio ideal para quienes buscan un destino seguro donde producir y generar empleo de calidad bajo un marco de seguridad jurídica total.