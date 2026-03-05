Hacete socio para acceder a este contenido

Estabilidad y cohesión social

Orsi habló ante empresarios argentinos sobre las oportunidades que brinda Uruguay para invertir

Orsi destacó la fortaleza institucional y la cohesión social de Uruguay como garantías de seguridad jurídica para el sector productivo argentino.

Orsi en Buenos Aires
En el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), el presidente de la República, Yamandú Orsi, presentó ante el empresariado argentino las credenciales de Uruguay como un destino prioritario para el capital extranjero.

Acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el embajador Diego Cánepa, el mandatario uruguayo definió la estabilidad de su país no solo como una característica política, sino como un "activo estratégico" indispensable en el actual escenario global de incertidumbre.

Los tres pilares del modelo uruguayo

Durante su alocución en el Hotel Alvear, Orsi explicó que la previsibilidad de Uruguay no es casual, sino el resultado de una construcción sostenida sobre tres dimensiones fundamentales:

  • Estabilidad institucional: Respeto por las reglas del juego a largo plazo.

  • Fortaleza macroeconómica: Un entorno fiscal y monetario responsable.

  • Cohesión social: Un clima de paz que garantiza la sostenibilidad de los proyectos.

"Uruguay es un país para proyectos de largo aliento. Sectores como el agro, la tecnología y la forestación exigen paciencia, escala y, por sobre todo, estabilidad", afirmó el mandatario.

Una relación que trasciende lo comercial

El presidente hizo especial énfasis en la hermandad entre ambas naciones, señalando que el vínculo entre Uruguay y Argentina conforma un "espacio productivo y humano compartido". Según Orsi, la integración no es solo una meta económica, sino una identidad cultural que facilita el desarrollo conjunto.

Inserción pragmática y tecnológica

Con una mirada puesta en el futuro, el mandatario destacó que la estrategia de Uruguay es diversificada y pragmática, orientada a atraer inversiones que incorporen tecnología, conocimiento e innovación.

Para los representantes de las 200 empresas presentes, el mensaje fue claro: Uruguay se posiciona como el socio ideal para quienes buscan un destino seguro donde producir y generar empleo de calidad bajo un marco de seguridad jurídica total.

