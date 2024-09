Algunos militares retirados y la apología de la dictadura

Trabajo de zapa

La lectura de la votación de Cabildo Abierto en la última elección interna, mirada unilateralmente desde el punto de vista electoral, trajo calma a los sectores políticos democráticos. Mirada unilateral porque, si bien es cierto que, comparado a sí mismo, votó muy mal, los que salieron más favorecidos, ocupando el segundo lugar en esa interna, son los sectores que promueven el negacionismo del terrorismo de Estado, la agenda más retrograda en materia de asignar derechos y quienes canalizan las demandas de los sectores de ultraderecha de retirados militares y en actividad, embanderados en la agrupación Espacio de los Pueblos Libres.

A pesar de los vetos del presidente Lacalle Pou, en temas que impulsa la “cofradía cívico militar”, no les ha ido mal; lograron que el Parlamento vote la ley de reparación a las víctimas de la acción de grupos armados (grupos armados de la izquierda, no las víctimas del Escuadrón de la Muerte y otros grupos paramilitares), sigue en ciernes el proyecto de ley de prisión domiciliaria y han introducido algunas modificaciones en la Ley Orgánica Militar.

No han sido nada despreciable los avances que han logrado en la gestión del Ministerio de Defensa y las estructuras que han logrado instalar y consolidar en Salud Pública, en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y en el Hospital Militar.

Aunque hoy no se traduce en acciones concretas, han instalado en la agenda política los cuestionamientos al funcionamiento de las fiscalías y del Poder Judicial, sobre todo contra las oficinas especialistas en materia de crímenes de lesa humanidad.

Y hechos como los acaecidos con Gustavo Penadés, Astesiano y Caram en Artigas, por mencionar tres de alto impacto político, nutren el relato de estos grupos de militares que intentan convertirse en el faro de sectores de la población que concluyen que “los políticos son todos iguales”.

En el extenso comunicado del Bando Militar nro. 15, ya publicado por Caras y Caretas, extraemos los conceptos fundamentales que acabamos de mencionar: “Que les quede bien claro a todo el ‘zurdaje’ y a los ‘políticos profesionales’ que si la patria nuevamente nos llama, ahí estaremos para sacarlos de los fundillos de su cueva en el Palacio Legislativo, para terminar con la corrupción del sistema político actual, para volver a tener seguridad pública, terminar con los traficantes y los Narcos Ñerys, restaurar la educación sin basura de ideologías de género y otras barbaridades, para desarrollar nuevamente el bienestar de nuestro Pueblo Oriental. Grupo Patria o Muerte”.

Son grupos que, coherentes con esa máxima, se pararon enfrentados al senador Maniní Ríos a pesar de estar en sus huestes, cuando Irene Moreira debió renunciar al Ministerio de Vivienda.

El método de la pinza

Pero otros logros no se explican solo por el accionar de Cabildo Abierto o algunos de sus dirigentes, sino por el actuar a veces fortuito y otras coordinado de los dos brazos de la pinza; un brazo que efectivamente es el partido político y otro brazo que actúa desde los grupos de retirados militares, el Centro Militar, las logias, lo que la izquierda diría “el brazo social”.

Ese actuar permitió que, por ejemplo, cuando la coalición intentó suprimir las vacantes del grado de coronel cortando el ascenso a varios capitanes, se encolumnaran detrás del subsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue, todos los militares que responden a Cabildo Abierto, el Centro Militar, la logia de los Tenientes de Artigas y al menos cuatro grupos identificados de militares retirados: Patria o Muerte, Lanza y Sable, Santa Teresa y Honor y Dignidad.

Lograron torcerle el brazo al exministro de Defensa Javier García y se redujeron las vacantes a suprimir; pero también lograron otros objetivos avasallando las tibias resistencias de García.

La lista es larga, pero entre las más importantes están: millonarios negocios en compra de armamento y vehículos de transporte militar (entre ellos los Hércules, las dos OPV y el dron en conjunto con UTE); neutralizaron la acción como ministro de García en un sinfín de investigaciones administrativas en Cantinas Militares y en el Hospital Militar, que García solo pudo derivar a la Justicia ordinaria cuando renunció como ministro; “jopearon” a los mandos civiles la existencia del resto de los microfilms con documentación sobre actuación de unidades militares y grupos operativos; publicaron en internet parte de los archivos del terror mientras el sistema político debatía una ley para poder acceder a los mismos; “bombardearon” la gestión del excomandante en jefe general Fregossi, dejando en letra muerta los cambios de contenidos en la Formación Militar; lograron contener la expansión del sistema de control de la flota vehicular a todas las dependencias y unidades del Ministerio de Defensa que hubiera permitido detectar el robo de combustible.

Avanzando en la niebla

Mientras la campaña electoral va en su segundo tramo, transitando la orfandad de ideas y propuestas, los sectores de militares retirados más dinámicos han decidido iniciar una campaña activa de difusión.

La mayoría de sus propuestas no calzan en la agenda política electoral que debaten los distintos candidatos, pero lo que ellos buscan no es necesariamente el rédito electoral sino aprovechar el clima que genera la campaña para consolidarse.

Así se explica que uno de esos grupos, Patria o Muerte, que era un grupo más en la constelación de agrupamientos que emergieron públicamente cuando la lucha por la no supresión de vacantes en el Ejército, iniciara esa campaña el 18 de mayo, aniversario de la Batalla de Las Piedras, emitiendo como si tuvieran fuerza “institucional” Bandos Militares.

Su plataforma reivindicativa va más allá de los resultados electorales: conducción del Ministerio del Interior y fuerzas policiales bajo el mando de retirados militares; liberación de los presos de Domingo Arena; no a la creación de una Guardia Nacional; no a la reforma de la Caja Militar.

Este grupo ha convocado en las elecciones internas y ha tenido algún candidato propio dentro de la agrupación Espacio de los Pueblos Libres y varios militantes y adherentes en Cabildo Abierto. Tres mil votos no es un número despreciable en una población como la de Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta que responde a sectores con capacidad de movilización (los retirados militares oscilan en edades promedio desde menos de 50 años).

El “martiricidio”

La ley de prisión domiciliaria, que cuenta con el respaldo de la coalición de gobierno, ha generado el clima para que grupos como Patria o Muerte y el Centro Militar impulsen una suerte de reivindicación de quienes consideran “presos políticos” y “víctimas o mártires” de la Justicia ordinaria.

En el Bando Militar se confirma algo la Omertá definida entre los terroristas de Estado.

“BANDO MILITAR n.° 20 - CUARTEL EN PURIFICACIÓN POR LA LIBERACIÓN DE NUESTRO PRESOS POLÍTICOS

Camaradas, lamentablemente en estos días falleció otro prisionero político, el mayor ANTRANIG OHANNESSIAN del Arma de Ingenieros, en silencio como buen soldado (cumpliendo con el antiguo código de honor de los militares de no entregar información al enemigo bajo ninguna circunstancia), cayó de pie, en las trincheras de Domingo Arena donde el enemigo marxista y sus cómplices los políticos profesionales (blancos pillos y colorados ladrones) lo tenían prisionero; vaya para el reconocimiento para este camarada y su familia.

También vaya una vez más nuestro saludo y apoyo a los camaradas que aún continúan siendo “prisioneros políticos”, tengan la convicción que los rescataremos de una forma o de otra y el “zurdaje apátrida” terminará nuevamente en las cárceles, tengan la certeza de que es la Patria la que les agradece sus servicios de salvarla de las garras marxistas, y que nuestros hijos y nietos puedan vivir en un país libre, no en una Cuba o Venezuela, la historia y la realidad cada vez les da más la razón y engrandece vuestra victoria.

En esto días y como pasa siempre al llegar los tiempos de elecciones, nuevamente empiezan aparecer “huesos” en los predios del Batallón de Infantería Paracaidista n.° 14, para ensuciar a nuestros camaradas y a la institución, queriendo tapar con humo la corrupción de los políticos, sus problemas de mala gestión en salud (que se cae a pedazos, ahora negocian el CASMU los blancos pillos), en la lamentable gestión en la educación o en temas de seguridad pública, con una Policía corrupta e ineficaz (se matan entre ellos en entrenamientos truchos dados por un sindicato implantado por los zurdos). Nuevamente plantan “huesos” que después los identifican un laboratorio zurdo trucho en Argentina, donde un “zurdo” dice de quiénes son los “huesos” que plantaron, para que los familiares zurdos cobren la plata del Estado y su máquina de propaganda tupa comunista (Caras y Caretas y Crónica del Este), junto con los genuflexos de otros medios, ensucien a la institución; lamentablemente lo hacen porque el cobarde y entreguista del Sr. Gerardo FREGOSSI mandó retirar las cámaras que tenía el Ejército las 24 horas para evitar que el zurdaje plantara huesos y siguiera con sus curros.

Camaradas, a redoblar esfuerzos y a continuar esta lucha, hasta el último cartucho, a bayoneta calada.

“Si logran acallar tus hondos ayes, y erigirte en señor de tus dolores, no hallarás valladar que te detenga en la marcha de honor que te propones”.

“HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE- GRUPO PATRIA O MUERTE”.

Bolsa de gatos

Lo que dificulta su cohesión son las luchas internas que estos grupos sostienen a todo lo largo y ancho de las Fuerzas Armadas y los Centros de Retirados Militares; las disputas por espacios de poder interno absorben la mayoría de sus esfuerzos, y en parte es la ventaja del sistema democrático: viven distraídos.

La última gran tensión fue la designación del general Montaner en lugar de Rivera Elgue.

Uno de los tantos mensajes que circularon por esas horas decía: “Te digo que la cosa está recaliente, por la designación del general Montaner en el MDN, acá en el sector de los Pueblos Libres teníamos a un par de compañeros para ese cargo que vienen laburando en Cabildo desde el primer momento y nos habían prometido que nos tocaba, nos re jodieron. Me dijeron los retirados militares que trabajan conmigo que este general Montaner lo designaron porque es amigo de Elgue y lo conoce desde el Liceo Militar o la Escuela Militar, pero no tiene nada de militancia en Cabildo, un ‘paracaidista’ como dicen acá, aparte dicen que les jodió a varios la carrera mientras estaba en activo. También me pasaron que en el 2021 hizo entrar en el ejército al hijo como profesor de educación física y hacía unos meses que lo habían dado de baja en la Escuela Naval cuando lo agarraron fumando un porro de marihuana, después lo quiso ascender a Oficial y en el MDN salto que tenía un diploma trucho y el propio García no lo dejó ascender, se quiso mandar la gran Sendic jejejej, completo el muchacho. Pero que te voy a decir el Guido anda cortado con nosotros y no nos hace caso y se compra este problema al pedo con los blancos, se va armar quilombo en el MDN vas a ver”.

Puntos suspensivos

Al paso que vamos, no es esperable que los temas de Defensa ingresen en la campaña electoral y sí se pueda leer alguna mención perdida en sendos programas, aludiendo generalidades.

Definir una política de Defensa desde lo civil debería abordar de una buena vez los límites de la autonomía militar y plantearse las fronteras que pondrán a estos grupos extremistas y que actúan bajo la línea de flotación, así como avanzar en obtener la información sobre el pasado reciente y el destino de los detenidos desaparecidos.

Muchos de los familiares de suboficiales y personal de tropa a los que les llega el mensaje de estos grupos integran los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que no hay espacio para la indiferencia en estos temas.