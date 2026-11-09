Allanaron una mansión de Peña pero no pudieron abrir bóveda secreta

De acuerdo con las primeras informaciones, se encontró en el inmueble una bóveda y se reportó que contaba con un avanzado sistema de seguridad, por lo que no pudo ser abierta”..

Los fiscales encontraron una puerta detrás de una pared oculta en una de las habitaciones. Los expertos consultados informaron que la bóveda tiene un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí.Para abrirla se necesitan cuatro llaves diferentes, reconocimiento de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. .

Fiscalía analizará hoy la posibilidad de trasladar a Peña hasta el lugar para que abra la bóveda.o recurrirán a peritos.

Le incautaron el celular

También anoche la fiscalía incautó el teléfono celular marca Iphone que tenía Peña en su poder mientras permanece recluído en el Regimiento Escolta Presidencial.

El acceso al dispositivo móvil fue considerado un privilegio por senadores como Esperanza Martínez y Rafael Filizzola, quienes se pronunciaron al respecto..

También encendió las alarmas de la Justicia, al referirse al respecto las abogadas Alejandra Peralta Merlo y Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, quien incluso consideró un alto riesgo para los testigos, puesto que podía amenazar a través de ese medio.