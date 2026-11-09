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Política mansión | Peña | allanamiento

Paraguay

Allanaron una mansión de Peña pero no pudieron abrir bóveda secreta

La mansión vale dos millones de dólares y fue allanada en horas de la tarde de este domingo en el marco de la investigación al ex presidente de la República Santiago Peña.

Allanamiento en la casa de Santiago Peña

Allanamiento en la casa de Santiago Peña
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Por Carlos Peláez

Poco después de las 19 horas de la víspera una numerosa comitiva de fiscales y policías allanaron una mansión de veraneo que el expresidente Santiago Peña había construído en San Bernardino con dos préstamos simultáneos otorgados por Ueno Bank por un total de 600.0000 dólares.

Según informó el diario Ultima Hora “el operativo realizado en el barrio Ciervo Cuá de la ciudad de San Bernardino, del Departamento de Cordillera, estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore.

La mansión cuyo costo total es de dos millones de dólares fue allanada en horas de la tarde de este domingo en el marco de la investigación al ex presidente de la República Santiago Peña y al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por el millonario desfalco de ueno bank.

De acuerdo con las primeras informaciones, se encontró en el inmueble una bóveda y se reportó que contaba con un avanzado sistema de seguridad, por lo que no pudo ser abierta”..

Los fiscales encontraron una puerta detrás de una pared oculta en una de las habitaciones. Los expertos consultados informaron que la bóveda tiene un sofisticado sistema de seguridad de origen israelí.Para abrirla se necesitan cuatro llaves diferentes, reconocimiento de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock. .

Fiscalía analizará hoy la posibilidad de trasladar a Peña hasta el lugar para que abra la bóveda.o recurrirán a peritos.

Le incautaron el celular

También anoche la fiscalía incautó el teléfono celular marca Iphone que tenía Peña en su poder mientras permanece recluído en el Regimiento Escolta Presidencial.

El acceso al dispositivo móvil fue considerado un privilegio por senadores como Esperanza Martínez y Rafael Filizzola, quienes se pronunciaron al respecto..

También encendió las alarmas de la Justicia, al referirse al respecto las abogadas Alejandra Peralta Merlo y Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, quien incluso consideró un alto riesgo para los testigos, puesto que podía amenazar a través de ese medio.

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