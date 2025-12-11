Ana Olivera dejará su banca en Diputados y asumirá Natalia Díaz

“En el marco de los elogios, quiero decir que no me la creo. Lo que quiero decir es que nosotros, hombres y mujeres que hemos abrazado la militancia política, donde uno hoy está acá, mañana está en otro lado, y es igual, si hay algo que quiero decirles es que nunca aspiré a estar en ninguno de los lugares. Porque aparte, en mi generación, empecé perdiendo, y perdiendo siempre. ¿Entonces qué se iba a imaginar uno que después iba a tener las responsabilidades que tuvo? Era inimaginable. Y creo que esa es una de las cosas que uno debe poder transmitir, de lo maravilloso que es poder transformar la realidad desde cualquier lugar”, dijo Olivera en la sesión de este miércoles, donde recibió el reconocimiento de distintos legisladores.

La primera intendenta mujer

La dirigente comunista fue la primera mujer intendenta de Montevideo, además presidió la Cámara de Diputados y ocupó la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social.

En su lugar, asumirá Natalia Díaz, quien en la actualidad es secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista, según anunció el diputado del Partido Comunista de Uruguay Bruno Giometti.