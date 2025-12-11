Ana Olivera es una de las dirigentes del Frente Amplio de primera línea, con una trayectoria que dejará huella. La exintendenta de Montevideo y actual diputada del Frente Amplio, dejará su banca en la Cámara de Representantes, tras un año donde fue una de las referentes de la bancada oficialista y con un rol negociador en el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto que se terminó cerrando en los últimos días.
Referente
Ana Olivera dejará su banca en Diputados y asumirá Natalia Díaz
Olivera dejará su banca en marzo y anunció que se trataba de un retiro programado, como parte de su intención de abrir camino a nuevas generaciones políticas.