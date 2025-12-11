Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Olivera | intendenta |

Referente

Ana Olivera dejará su banca en Diputados y asumirá Natalia Díaz

Olivera dejará su banca en marzo y anunció que se trataba de un retiro programado, como parte de su intención de abrir camino a nuevas generaciones políticas.

Ana Olivera dejará su banca el año próximo.

Ana Olivera dejará su banca el año próximo.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Ana Olivera es una de las dirigentes del Frente Amplio de primera línea, con una trayectoria que dejará huella. La exintendenta de Montevideo y actual diputada del Frente Amplio, dejará su banca en la Cámara de Representantes, tras un año donde fue una de las referentes de la bancada oficialista y con un rol negociador en el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto que se terminó cerrando en los últimos días.

Olivera dejará su banca el 1° de marzo de 2026, luego de que este miércoles se comunicara su renuncia. En su carta de renuncia, Olivera adujo que se trataba de un retiro programado, como parte de su intención de abrir camino a nuevas generaciones políticas.

“En el marco de los elogios, quiero decir que no me la creo. Lo que quiero decir es que nosotros, hombres y mujeres que hemos abrazado la militancia política, donde uno hoy está acá, mañana está en otro lado, y es igual, si hay algo que quiero decirles es que nunca aspiré a estar en ninguno de los lugares. Porque aparte, en mi generación, empecé perdiendo, y perdiendo siempre. ¿Entonces qué se iba a imaginar uno que después iba a tener las responsabilidades que tuvo? Era inimaginable. Y creo que esa es una de las cosas que uno debe poder transmitir, de lo maravilloso que es poder transformar la realidad desde cualquier lugar”, dijo Olivera en la sesión de este miércoles, donde recibió el reconocimiento de distintos legisladores.

La primera intendenta mujer

La dirigente comunista fue la primera mujer intendenta de Montevideo, además presidió la Cámara de Diputados y ocupó la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social.

En su lugar, asumirá Natalia Díaz, quien en la actualidad es secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista, según anunció el diputado del Partido Comunista de Uruguay Bruno Giometti.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar