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Política

No se la llevan

Ancap: colorados buscan eliminar el pórtland y el gobierno lo califica de "disparate"

El gobierno no está pensando en cerrar la parte de pórtland ya que el país quedaría “atrapado de las empresas privadas o de importar pórtland”.

Colorados pretenden que Ancap deje de fabricar pórland y el gobierno lo rechaza.

Colorados pretenden que Ancap deje de fabricar pórland y el gobierno lo rechaza.
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Los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge –junto con el suplente Álvaro Quintana– presentaron hace unos días un proyecto de ley para eliminar la fabricación de pórtland por parte de Ancap. En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que “no se trata de una decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal”. Afirmaron que el planteo “responde a la constatación persistente, documentada por la propia empresa, de que la fabricación de pórtland constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”.

Agregaron que el segmento pórtland de la empresa estatal “ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de 100 millones de dólares en el último quinquenio y aproximadamente 800 millones de dólares a valor presente durante las últimas dos décadas”. Y tales cifras “reflejan una situación estructural que no ha podido ser revertida mediante sucesivos esfuerzos de reorganización, inversión y modernización”.

Frente Amplio rechaza el proyecto

El diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala sostuvo que la propuesta presentada por Gurméndez y Jorge “es un disparate”, ya que “es importante tener producción nacional de pórtland”. En declaraciones a La Diaria afirmó que, en el caso de que Ancap deje de fabricarlo, el país quedaría “atrapado de las empresas privadas o de importar pórtland”. Apuntó, además, que en Uruguay hay material para producirlo, en referencia a la piedra caliza: “Independientemente de que estén más o menos actualizados los hornos, hay una infraestructura montada”.

“El problema son los costos de producción. Los privados están produciendo más barato de lo que produce Ancap, pero eso tiene que ver con la tecnología, con los hornos. Ahora hay todo un plan de reestructura para trabajar en Minas, donde es más rentable, con los hornos más nuevos”, subrayó. Además, si bien reconoció que es verdad que la parte de pórtland de Ancap “viene perdiendo plata todos los años”, Zavala sostuvo que “eso no significa que no sea necesario producirlo”.

Por último, el diputado del FA señaló que el gobierno no está pensando en cerrar la parte de pórtland, sino en reconvertirla para que deje de perder.

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