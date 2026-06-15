Los diputados colorados Gabriel Gurméndez y Juan Martín Jorge –junto con el suplente Álvaro Quintana– presentaron hace unos días un proyecto de ley para eliminar la fabricación de pórtland por parte de Ancap. En la exposición de motivos, los legisladores señalaron que “no se trata de una decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal”. Afirmaron que el planteo “responde a la constatación persistente, documentada por la propia empresa, de que la fabricación de pórtland constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”.
No se la llevan
Ancap: colorados buscan eliminar el pórtland y el gobierno lo califica de "disparate"
El gobierno no está pensando en cerrar la parte de pórtland ya que el país quedaría “atrapado de las empresas privadas o de importar pórtland”.