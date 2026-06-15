Ancap: colorados buscan eliminar el pórtland y el gobierno lo califica de "disparate"

“El problema son los costos de producción. Los privados están produciendo más barato de lo que produce Ancap, pero eso tiene que ver con la tecnología, con los hornos. Ahora hay todo un plan de reestructura para trabajar en Minas, donde es más rentable, con los hornos más nuevos”, subrayó. Además, si bien reconoció que es verdad que la parte de pórtland de Ancap “viene perdiendo plata todos los años”, Zavala sostuvo que “eso no significa que no sea necesario producirlo”.

Por último, el diputado del FA señaló que el gobierno no está pensando en cerrar la parte de pórtland, sino en reconvertirla para que deje de perder.