Andrade sobre AFAPs: "Los jubilados han perdido más de 10.000 pesos por mes"

Con esta cuenta Andrade reveló que los jubilados "Han perdido hasta ahora $10.000 por mes por jubilación. Y yo lo que no puedo entender es que ante un dato de estos" no se les reproche políticamente al padre de la criatura expresó.

Andrade comentó: "yo no creo que ningún trabajador se haya afiliado hace 30 años, a la AFAP para perder 10 palos promedio por mes. Hay un trabajo, que estoy haciéndolo más fino ahora, pero mínimo. De estos 70.000, hay 20.000 que no son afectados porque los protegió la jubilación mínima... Y hay unos 2.000 que no son afectados porque son salarios muy altos a los que la AFAP les vino bien. Entonces lo que te quedan son 50.000 para repartir los 18 millones. Entonces son más de 10.000, son 12, 13 palos. Estás hablando del tipo que hoy cobra 24, que cobraría 37."

Andrade remató diciendo "Es muchísimo para un jubilado esto, es muy duro el dato como para que haya pasado por debajo del radar".